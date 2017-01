Cameroun: Les Lions sont à Libreville

L'équipe a été accueillie hier au Gabon en soirée par quelques supporters.

L'attente a été longue pour la centaine de Camerounais mobilisés à l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Arrivés sur les lieux vers 15h, c'est finalement après 20h qu'ils ont pu apercevoir les Lions indomptables arrivés par vol spécial. La délégation du Cameroun a, en effet, foulé le sol gabonais en soirée avant de rejoindre son hôtel, le Méridien. Les Lions sont logés dans le groupe A de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations, Gabon 2017 (14 janvier au 5 février). Hugo Broos et ses poulains ont quitté Yaoundé en début de soirée hier, après plusieurs reports de leur départ.

Les Camerounais sont arrivés à Libreville quelques heures après le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Malgré la nuit noire et plusieurs fausses alertes, les fans ont donné de la voix au passage de Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers. Il faut dire que pour l'occasion, la communauté camerounaise s'est mobilisée avec des groupes disséminés à l'hôtel de l'équipe et même à l'ambassade du Cameroun. Malgré les flashs des nombreuses caméras, aucun mot n'a pu être arraché. Il faut dire qu'Hugo Broos et ses poulains ont clairement l'esprit tourné vers leur entrée en compétition, samedi prochain, contre le Burkina Faso. Après l'arrivée de l'équipe, elle va consacrer son temps au travail.

Dans ce sens, la première séance d'entraînement est annoncée pour aujourd'hui. Les Lions affrontent le Burkina Faso, finaliste de la CAN 2013 samedi prochain en ouverture de leur campagne africaine. La séance officielle et la conférence d'avantmatch étant elles prévues demain vendredi. Le Cameroun est le dernier arrivé de la poule A, puisque le Burkina Faso, la Guinée Bissau et le Gabon ont droit à une séance quotidienne depuis quelques jours.