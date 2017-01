Cameroun: Préoccupations des enseignants anglophones - Les discussions reprennent

La deuxième réunion du comité ad hoc se tient à Bamenda ce jeudi au lendemain de la libération d'une vingtaine de jeunes par le gouvernement.

Quatre jours après la rentrée des classes du second trimestre qui a débuté lundi dernier, les membres du Comité interministériel ad hoc chargé d'examiner et de trouver des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats d'enseignants anglophones se retrouvent ce jour dans le cadre de la deuxième session de cette instance créée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les travaux qui auront pour cadre la salle de conférences des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest à Bamenda se tiennent dans un contexte bien différent de celui qui a prévalu lors de la première réunion de cette instance le 27 décembre 2016. La rentrée des classes pour le compte du second trimestre a eu lieu lundi dernier. Mais, celle-ci n'est effective que dans huit des dix régions que compte notre pays. Manquent à l'appel, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui font encore l'objet d'un mouvement de grève observé ici. Pourtant lundi dernier, des enseignants ont rejoint leur lieu de travail. Les élèves étaient absents dans la plupart des cas. L'autre fait marquant à souligner dans le cadre de l'ouverture de ces travaux, c'est qu'ils interviennent trois jours après le retour à Bamenda d'une vingtaine de jeunes libérés par les pouvoirs publics le 10 janvier. Ceux-ci avaient été interpellés à la suite des manifestations violentes qui avaient secoué le chef-lieu de la région du Nord-Ouest le 8 décembre 2016. Il s'agit là de l'une des demandes que formulaient les syndicats d'enseignants au cours des travaux qui ont eu lieu le mois dernier et à laquelle le gouvernement a accepté de donner une suite heureuse. Le Comité, conduit par le Pr Ghogomu Paul Mingo, et qui comprend une trentaine de membres, non inclus ceux du secrétariat technique chargé d'appuyer cette instance, devra donc démarrer les travaux de ce jour dans un contexte bien particulier. Par ailleurs, l'on note chez certains apprenants, le souci de reprendre le chemin de l'école afin d'être au même niveau que leurs camarades des autres régions du pays. Si lundi dernier, les localités des deux régions concernées semblaient s'être coupées de toute activité, les populations ont repris une vie normale depuis mardi dernier. Reste simplement à souhaiter que cette reprise s'étende aux écoles et universités des deux régions. Ce à quoi vont s'atteler les membres du Comité interministériel ad hoc