Cameroun/Gabon: Dans la tanière - Les Lions sont à Libreville

Les Lions affrontent le Burkina Faso, finaliste de la CAN 2013 samedi prochain en ouverture de leur campagne africaine. La séance officielle et la conférence d'avant-match étant elles prévues demain vendredi. Le Cameroun est le dernier arrivé de la poule A, puisque le Burkina Faso, la Guinée Bissau et le Gabon ont droit à une séance quotidienne depuis quelques jours.

Les Camerounais sont arrivés à Libreville quelques heures après le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Malgré la nuit noire et plusieurs fausses alertes, les fans ont donné de la voix au passage de Benjamin Moukandjo et ses co-équipiers.

