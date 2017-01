Cameroun: Circulation routière - Des policiers menacés

Le sélectionneur aura la mission de conduire son équipe au moins au second tour. Plus »

Si un conducteur n'approuve pas une décision d'un agent de la circulation, qu'il aille le faire savoir à la hiérarchie et non porter main sur lui ou le percuter avec son véhicule. Il n'est pas conseillé de se faire justice soi-même, au risque d'être poursuivi au parquet pour violences ».

Des sources bien introduites à la Délégation générale à la Sûreté nationale indiquent que de récents auteurs de ces indélicatesses, conducteurs de taxis et particuliers, sont déjà dans les filets de la justice. Ils ont été interpellés entre le 24 et le 31 décembre dernier à Yaoundé.

Il garde le pied sur l'accélérateur et fonce sur l'agent de police. Pour protéger ses jambes, l'homme en tenue saute sur le capot du taxi et s'agrippe sur les rebords des portières. Pendant de longues minutes, il va voyager dans cette position inconfortable et s'en sortira heureusement indemne. Au constat, de nombreux policiers ont déjà été handicapés par de tels conducteurs. Si certains ne s'en tiennent qu'aux injures, d'autres n'hésitent plus à bafouer l'autorité des policiers en les percutant au mépris des conséquences d'un tel acte.

