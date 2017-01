Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Des députés enquêtent sur l'exploitation illicite de bois rouge

Dans un rapport publié en mai 2013 et intitulé: «Coupez ! L'exploitation forestière illégale en RDC. Un mauvais scénario», Greenpeace avait indiqué que l'exploitation illicite des bois plongeait le pays dans un «chaos organisé» et faisait perdre au trésor public beaucoup d'argent.

«Nous avons estimé que ces choses doivent s'arrêter et qu'il doit y avoir un plus grand contrôle par le service de l'Etat. Nous avons suggéré à l'autorité provinciale de construire un entrepôt général où tous les exploitants viendront entreposer leurs bois et l'embarquement devra se faire au même endroit pour que les services de l'Etat puissent tirer profit des recettes», a-t-il indiqué.

