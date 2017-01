Congo-Kinshasa: Hervé Ladsous souligne la nécessité d'un «appui majeur» pour des élections en 2017

Le Mouvement de libération du Congo (MLC) et ses alliés regroupés au sein du Front pour le respect de la constitution (FRC) et quelques opposants signataires de l'accord de la cité de l'union africaine n'ont pas encore signé le compromis politique du 31 décembre.

Hervé Ladsous a reconnu que l'accord du 31 décembre est intervenu « à un moment critique de la vie politique de la RDC où les tensions politiques montaient et des incidents violents avaient éclaté dans un certain nombre de villes du pays à la suite de l'expiration du second et dernier mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre ».

