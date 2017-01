Le président sortant Gambien, Yaya Jammeh, a fait une sortie télévisée, avant-hier, mardi soir pour s'adresser à son peuple. Dans son discours à la télévision nationale GRTS, il a invité les Gambiens se pardonner mutuellement. Mieux, donnant l'assurance d'une sortie pacifique de la crise postélectorale de la dernière présidentielle, il a annoncé son souhait de faire voter une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale.

La crise postélectorale en Gambie a pris une autre tournure mardi avec la sortie faite par le président Yahya Jammeh tard dans la soirée. Lors de son adresse à son peuple, à la télévision nationale GRTS, le président Jammeh a annoncé qu'il va recommander au ministre de la Justice de travailler avec l'Assemblée nationale pour «la rédaction d'un projet d'amnistie générale afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières pour que nous puissions vivre dans un climat de confiance et de sécurité dans le cadre du mandat constitutionnel». Selon lui, il va signer un décret ordonnant que personne ne soit arrêtée ou poursuivie en raison d'actes commis entre le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2017.

Nomination d'un médiateur

Le président Jammeh a annoncé dans la foulée la nomination d'un médiateur général en la personne de Musa Jallow. Il sera chargé de rencontrer toutes les parties prenantes à l'échelle nationale pour trouver une solution apaisée à la crise postélectorale. Selon lui, le nouveau médiateur devra vite préparer une réunion pour entendre toutes les parties, afin que «nous résolvions toute méfiance et tout problème entre nous», a-t-il signalé. «Je nomme par la présente le secrétaire général du gouvernement au poste de médiateur général pour cette période éprouvante et qui m'oblige à veiller à ce que les services publics et civils continuent à travailler efficacement, sans crainte, ni faveur, de manière apolitique au service de la nation», a-t-il déclaré.

«J'appelle les gambiens à se pardonner mutuellement, surtout nous, la classe politique. Je demande à tous de continuer à travailler ensemble pour maintenir et consolider la paix et l'harmonie dans notre pays bien-aimé. Je demande à tous les Gambiens et à tous ceux qui résident parmi nous, de mener leurs affaires en paix et en sécurité. Je vous assure que, s'il plait à Dieu, tout ira bien, et ceci sera bientôt résolu dans la paix», a-t-il renchéri. Avant de remercier les présidents de la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies et l'Organisation de la conférence islamique.

Sur la vidéo postée sur internet, l'écritel qui défile au moment de son surprenant discours, annonce que le président Adama Barrow va prêter serment le 19 janvier prochain.