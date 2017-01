Cote d'Ivoire: Protestation des militaires - Les pourparlers se poursuivent, ce vendredi

Signalons que depuis le 9 janvier 2017, au pas de course donc, l'on a assisté à la séance inaugurale du nouveau Parlement ivoirien (Guillaume Kigbafori Soro réélu président), à la nomination du premier vice-Président de l'histoire de la Côte d'Ivoire en la personne de Daniel Kablan Duncan et celle d'un nouveau Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Les événements des 5, 6 et 7 janvier 2017, faut-il le souligner, sont survenus à la veille d'importantes réformes institutionnelles après l'adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution ivoirienne qui fonde la troisième République.

« Certaines personnes n'ont pas joué leurs rôles et/ou n'ont pas suffisamment pris leurs responsabilités. Et de par leurs fautes, la stabilité et la paix sociale de notre pays ont été menacées ces derniers jours », a-t-il dénoncé.

Cette situation a entraîné la montée au créneau de l'ex-ministre des Droits de l'homme, Joël N'Guessan, actuellement Secrétaire général adjoint, chargé de la communication et porte-parole du Rassemblement des républicains (Rdr). Sans faux-fuyant, l'homme a dénoncé la « défaillance dans la chaîne de commandement et de décisions ».

Et de rassurer les populations: « Les événements de ces derniers jours sont regrettables. Je sais que les populations en ont été affectées. Je tiens à rassurer chaque Ivoirien et tous les amis de la Côte d'Ivoire que tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez vaquer tranquillement à vos occupations ».

