Mali: Déploiement de troupes allemandes et prolongation du mandat de l'Eucap jusqu'en janvier 2018

Dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations unies, le gouvernement allemand vient d'approuver le déploiement de 8 hélicoptères et 300 soldats supplémentaires au Mali. Ce déploiement sera approuvé par le Parlement allemand. Au total, Berlin comptera 1000 soldats au Mali, sur les 15000 de la force de maintien de la paix présente dans le pays.

Lors de sa tournée africaine (Mali, Ethiopie et le Niger) en octobre 2016, la chancelière allemande Angela Merkel avait indiqué que son pays était prêt à aider l'Afrique à devenir plus stable et prospère. Puis, elle avait rendu visite aux troupes allemandes qui participent à la formation des soldats maliens et à l'opération de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Elle avait souhaité envoyer davantage de troupes en Afrique, notamment dans les zones visées par les attaques jihadistes, annonçant la construction d'une base militaire au Niger.

En janvier 2016, les députés allemands avaient autorisé le renforcement de l'engagement militaire de leur pays en Irak et au Mali, envoyant 650 soldats en vue de soulager l'armée française engagée en Syrie et appuyer le processus de paix. Ils prennent désormais part à la Minusma (Mission des Nations unies au Mali) destinée à favoriser la mise en œuvre d'un accord de paix entre le gouvernement malien et les rebelles du nord du pays. Auparavant, le mandat de la Bundeswehr ne prévoyait l'envoi que de 150 soldats au maximum.

Conscient des enjeux sécuritaires, le Mali a toujours été favorable, entre autres, à la mise en place d'une conjointe dotée de capacités autonomes pour contenir et éradiquer la menace terroriste qui plane sur la région du Sahel.

Parallèlement, la mission civile Eucap - Sahel au Mali a été prolongée de deux ans - jusqu'en janvier 2018 - et un budget de 29,7 millions d'euros adoptés par l'Union européenne (UE). Cette mission assiste et conseille les forces de sécurité intérieure du Mali dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité.

Elle est chargée de fournir des formations et des conseils stratégiques à la police, la gendarmerie et la garde nationale maliennes, ainsi qu'aux ministères compétents du pays, en vue de soutenir la réforme du secteur de la sécurité. La mission s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'UE en matière de sécurité et de développement dans la région du Sahel « qui vise à aider l'Etat malien à garantir l'ordre constitutionnel et démocratique, à garantir les conditions d'une paix durable, et à maintenir son autorité sur l'ensemble du territoire ».

Deux autres missions (Politique de sécurité et de défense commune "PSDC" ), sont déployées dans la région: la mission civile de formation de l'Union européenne (EUTM), qui contribue à la restructuration et à la réorganisation des forces armées maliennes en leur prodiguant des formations et des conseils et l'Eucap Sahel-Niger, qui soutient la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme au Niger.