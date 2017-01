Mali: L''Allemagne va renforcer son engagement militaire

L'envoi de ces renforts est salué par Bamako puisque la force internationale basée au Mali est considérée comme la mission de l'ONU la plus dangereuse au monde et la cible d'attaques régulières des djihadistes du groupe Etat islamique (EI). L'an dernier plus de 30 soldats de la Minusma ont été tués.

D'après cette source, Berlin va envoyer jusqu'à 1.000 hommes pour participer à la mission de l'ONU au Mali (Minusma), destinée à favoriser la mise en œuvre d'un accord de paix entre le gouvernement malien et les rebelles du nord du pays. Quant au nombre maximum de soldats allemands devant être déployés, il était de 650, mais actuellement seuls 530 militaires sont stationnés dans l'ancien fief des rebelles, Gao, dans le nord du Mali. Outre les hommes, quatre hélicoptères de transport et quatre de combats doivent être envoyés afin notamment d'évacuer des blessés.

