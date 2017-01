Sénégal/Congo-Brazzaville: Match amical - Les «lions» surclassent les diables rouges

Le Sénégal a terminé avec succès la deuxième phase de sa préparation à la Can 2017, en battant hier, au stade Kintélé de Brazzaville, le Congo sur la marque de 2 à 0. Diao Baldé Keïta et Pape Alioune Ndiaye ont scellé la victoire contre une accrocheuse formation des Diables Rouges. S'ils ont réussi à hausser leur niveau de jeu et à mettre plus d'intensité par rapport à leur précédente sortie, les Lions doivent cependant remédier au plus vite le manque d'efficacité devant les buts et ce relâchement qui persiste encore à moins de cinq jours de la première sortie contre la Tunisie dans la poule B de la Can au Gabon.

L'équipe du Sénégal a remporté l'ultime rencontre de préparation qui l'a opposée hier, mercredi, au stade de Kintélé de Brazzaville, à l'équipe des Diables rouges du Congo (2-0). Après la Lybie qu'ils ont défaits (2-1), les Lions ont cette fois fait face à une opposition de taille et une équipe joueuse. La bande à Sadio Mané et Diao Baldé Keïta n'ont toutefois pas tardé à mettre du rythme pour surprendre l'adversaire avec un jeu offensif. Associé au milieu avec le duo Pape Kouly Diop et Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Guèye trouve la première ouverture avec cette longue passe envoyée à Sadio Mané. L'attaquant de Liverpool aura le temps d'éliminer un défenseur avant d'adresser une passe décisive à Diao Baldé.

D'un tir lifté, le joueur de la Lazio réussit à battre le portier congolais et inscrire son 3e but avec les Lions. Le Sénégal reste ensuite dans le bon rythme à la fin de la premiére période. Au début de la deuxième mi-temps, ils maintiennent la pression et aggravent la marque sur une belle action collective menée par Sadio Mané, Mame Birame et conclue par Pape Alioune Ndiaye à la 46e minute (2-0). Le sélectionneur Aliou Cissé allait toutefois remodeler son collectif et lance Henri Saivet à la place de Pape Alioune Ndiaye (53e). Pour plus de percussion, il fait entrer Ismaïla Sarr à la place d'un Diao Baldé Keïta subitement transparent (60e). Mohamed Diamé, suppléé au milieu de terrain Pape Kouli Diop.

En défense, Kara Mbodj retrouve également Kalidou Koulibaly dans l'axe à la place de Cheikhou Kouyaté. Tout comme Lamine Gassama remplace sur le côté droit de la défense Zargo Touré. Le Sénégal multiplie les assauts et s'offrent plusieurs occasions de but. Comme sur cette accélération de Sadio Mané et ce caviar qu'il offre à Mame Biram Diouf. Mais l'attaquant des Lions envoie le cuir dans le décor (74e). Sur un coup de sombrero, l'attaquant de Liverpool parvient à adresser une passe lumineuse à Ismaïla Sarr (81e). Mais le jeune messin, peu inspiré, passe à côté de son 2e but avec les Lions.

Moussa Sow, qui a foulé la pelouse à la place de Sadio Mané (82e), n'est pas plus efficace avec cette belle occasion qu'il se procure à la dernière minute. La défense sénégalaise est aussi mise à l'épreuve avec des pertes de balles qui ont bien failli profiter aux attaquants congolais en fin de partie. « C'était ce style d'opposition que nous avons voulu et ma satisfaction est qu'il n'y a pas eu de joueurs blessés», s'est félicité le sélectionneur Aliou Cissé. Après ses deux rencontres de préparation à Brazza, les Lions vont rallier ce jeudi, leurs bases à Franceville où le Sénégal fera ses débuts dans la Can 2007, dimanche. Ce sera face à Tunisie, premier adversaire dans la poule B où logent également le Zimbabwé et l'Algérie.

SADIO MANE : «GAGNER LES MATCHS AMICAUX, C'EST BIEN POUR LE MENTAL»

«Le plus important vient de commencer. Nous avons gagné les matchs amicaux et c'est bien pour le mental. Nous sommes prêts. Contre le Congo, nous avons fait face à une équipe agressive. On a imposé notre style de jeu. Ce n'était pas facile. On a raté beaucoup d'occasions et je pense que cela fait partie du football. On s'est bien préparer et on a tout ce qu'il faut pour la compétition. Contre la Tunisie, nous allons essayer de faire plaisir au peuple sénégalais qui nous attend.»