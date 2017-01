Afrique de l'Ouest: Visite du parrain des 20 ans de la BRVM et du DC/BR

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a effectué une visite au siège de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à Abidjan.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration des 20 ans de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), parrainée par le Président Talon. Elle a été l'occasion pour les Dirigeants de la BRVM et du DC/BR de le remercier pour sa permanente sollicitude et de lui faire le point des performances réalisées au cours de ces dernières années.

En effet, souligne un communiqué, la BRVM a terminée l'année 2016 comme la Bourse la plus innovante d'Afrique; elle a intégré le MSCI Frontier Market Index et a enfin affiché l'une des meilleures performances africaines en termes de nouvelles admissions à la cote avec quatre nouvelles sociétés portant ainsi de 39 à 43, le nombre total de sociétés à sa cote. Par ailleurs, entre 2012 et 2016, la capitalisation du marché des actions de la BRVM est passée de 4 031 à 7 700 Milliards de FCFA, soit 91% de progression et la valeur des transactions a progressé de 145,8 à 409 Milliards de FCFA, soit 180,63%.

Les Dirigeants de la BRVM et du DC/BR ont au cours de cette visite renouvelé leur déférente gratitude aux plus Hautes Autorités de l'Uemoa pour leur appui constant aux actions de développement du Marché Financier Régional en vue d'un meilleur financement des économies de l'Union.

De son côté, Patrice Talon s'est félicité des performances et progrès réalisés par la BRVM et a encouragé ses Dirigeants ainsi que l'ensemble de son personnel à poursuivre le travail engagé. Il a enfin assuré l'ensemble des acteurs du marché de son soutien.