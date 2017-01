Mali: Assainissement de la ville de Bamako - La BAD octroie 38,26 millions d'euros

Le projet financera entre autres, la construction de deux stations de dépotage et de traitement des boues de vidange (SDTBV) ainsi que l'équipement des SDTBV avec près d'une trentaine de citernes pour améliorer la collecte et le transport des boues de vidange domestiques.

Cette évolution se fera au fur et à mesure de la mutation vers l'assainissement collectif (nécessitant des technologies plus avancées), aux dépens des systèmes individuels actuels. Ce choix évolutif est dicté par les leçons tirées d'expériences comparables dans des contextes similaires en Afrique.

Il sera exécuté sur 48 mois. Lors des deux prochaines phases du projet (2022-2026 et 2027-2032), le système évoluera progressivement vers la construction de réseaux d'eaux usées et de stations d'épuration affiliées.

