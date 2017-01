Egypte: Durcissement de la répression sous le président al-Sissi

Le président élu des États-Unis Donald Trump, après une rencontre avec le président al-Sissi lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, deux mois avant son élection, a exprimé « un ferme soutien à la guerre de l'Égypte contre le terrorisme » et a promis que son administration « serait un fidèle ami et pas simplement un allié » pour l'Égypte.

Les autorités ont gelé les actifs du Centre Nadeem en novembre et ont interdit à sa co-fondatrice, professeure de psychiatrie et militante anti-torture de longue date, Aida Seif al-Dawla, de quitter le pays.

Entre janvier et octobre, 433 détenus ont affirmé que des policiers ou des gardiens de prison les avaient maltraités ou torturés pendant leur détention, selon le Centre Nadeem pour la réadaptation des victimes de violence et de torture.

Entre août 2015 et août 2016, la Commission égyptienne des droits et libertés, une organisation indépendante, a documenté les cas de 912 victimes de disparitions forcées aux mains de la police, dont 52 n'avaient pas réapparu au moment où l'organisation a publié son rapport.

À la fin du mois de novembre, le Parlement égyptien a approuvé un projet de loi très restrictif sur les associations qui, signé par al-Sissi, placerait le travail et le financement des organisations indépendantes sous la supervision d'un comité composé de représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense ainsi que des Services généraux de renseignement, qui est la première agence d'espionnage de l'Égypte.

Pour toutes les personnes qui se sentent laissées de côté par l'économie mondialisée et qui craignent de plus en plus d'être exposées à des violences et à des crimes, les organisations de la société civile, les médias et le public ont des rôles essentiels à jouer en réaffirmant la validité des valeurs sur lesquelles les démocraties respectueuses des droits humains ont été édifiées.

Beyrouth — Les critiques exprimées publiquement à l'égard du gouvernement ainsi que et l'opposition pacifique restent de fait interdites en Égypte, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans son Rapport mondial 2017 (version abrégée en français). Les forces de sécurité ont fréquemment torturé des détenus et ont fait disparaître par la force des centaines de personnes en 2016.

Copyright © 2017 Human Rights Watch. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.