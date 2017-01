Maroc: CAN 2017 - «J'ai confiance en mes joueurs », Renard

Les Lions de l'Atlas s'envoleront ce jeudi vers Gabon, hôte de la CAN 2017, après avoir effectué deux semaines de concentration aux Emirats arabes unis en marge de leur participation à cet événement continental qui débutera ce 14 janvier. Si Hervé Renard est connu pour réaliser des prouesses, ce ne sera pas une mince à faire pour lui. Bon nombre de forfaits ont été enregistré côté marocain (Belhanda, Boufal, Amrabat) et les patrons de l'équipe ne sont pas nombreux.

«Il y a beaucoup de paramètres, en ce moment, qui sont contre moi. C'est comme si je luttais contre le vent. Ça fait partie de la vie d'un entraîneur. Il y a des absences, il y a un autre match amical qui aurait pu nous faire du bien, mais qui n'aura pas eu lieu. Que pourrais-je faire ? Me plaindre, ça ne sert à rien», a confié le technicien français dans des propos relayés par Le Matin. Mais le sélectionneur croît en son effectif. «J'ai confiance en mes joueurs. On sera prêt».

Champion d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a l'objectif de remettre de l'ordre dans cette formation chérifienne qui n'a plus passé la phase de groupes de la CAN depuis... 2004. Les cadres de la sélection sont unanimes. Du capitaine Mehdi Benatia, en passant par Marouane Da Costa Sennoussi, ou encore M'bark Boussoufa, Nabil Dirar, Karim El-Ahmadi... Tous les Lions de l'Atlas ont tenu le même discours de solidarité et de soutien envers leur coach. Les joueurs sont sur la même ligne que leur entraîneur. Ils croient dur comme fer aux chances du Maroc à la CAN 2017. À l'image de Karim El Ahmadi qui disputera sa troisième Coupe d'Afrique avec les Lions de l'Atlas.

«J'ai déjà disputé deux Coupes d'Afrique et à chaque fois, on se fait éliminer au premier tour. J'espère que la troisième sera la bonne. Nous avons un groupe de qualité. Ce stage de préparation aura des effets bénéfiques, car il a lieu dans d'excellentes conditions. Je pense que ce travail qui a duré plus longtemps en groupe donnera ses fruits», a-t-il souligné dans une interview postée sur le site de la FRMF.

La sélection marocaine a effectué, mercredi, sa dernière séance d'entrainement à Al Ain, aux Emirats Arabes Unis. Les Lions de l'Atlas ont eu droit à quelques exercices physiques ainsi qu'une mini rencontre entre les joueurs de la sélection. La délégation marocaine s'envole ce jeudi pour le Gabon, où ils affronteront lundi prochain, la RD Congo, dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la CAN 2017. Le second match est prévu le 20 janvier contre le Togo et le troisième et dernier match du groupe aura lieu contre la Côte d'Ivoire le 24 janvier.