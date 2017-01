Tunisie: CAN 2017 - Wahbi Khazri vise l'une des deux premiers places du groupe B

Pendant trois semaines, tous les regards seront braqués vers le continent africain pour cause de la CAN 2017. A partir de samedi et jusqu'au 5 février, les seize nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations vont tenter de détrôner la Côte d'Ivoire qui figure, comme à l'accoutumée, parmi les sélections favorites pour le titre.

La sélection tunisienne n'a pas été chanceuse lors du tirage au sort de la CAN 2017. Les Aigles de Carthage ont hérité de l'Algérie qu'ils affronteront lors de la deuxième journée dans un derby maghrébin fort disputé. La Tunisie aura aussi à faire face à deux autres sélections africaines, le géant Sénégalais qu'elle affrontera dans le premier match et le Zimbabwe qui, même si elle est moins menaçante, reste toujours un adversaire important. Pour atteindre les quarts de finale de la CAN 2017, les hommes d'Henry Kasperczak devront se montrer aussi efficaces en attaque qu'ils sont généralement solides en défense.

Le milieu de terrain offensif de Sunderland, Wahbi Khazri a confié à nos confrères du Buteur que les Aigles de Carthage sont prêts. « Nous avons une bonne équipe et nous avons bien travaillé. La Tunisie doit jouer ses chances à fond pour aller le plus loin possible dans cette compétition, même si nous sommes conscients que nous avons hérité d'un groupe difficile avec des adversaires de qualité, mais on va tout donner pour essayer de se qualifier. »

Les protégés de Henryk Kasperczak devront sortir le grand jeu pendant ces trois confrontations pour espérer se qualifier pour les quarts de finale et passer ce stade de jeu auquel ils se sont arrêtés en 2015 en s'inclinant face au pays organisateur 2-1 dans un match mal arbitré.

« Il faut être optimiste dans la vie. On a déjà affronté le Sénégal et l'Algérie auparavant, et on s'en est bien sortis. Même si on sait que rien ne sera facile, on a une bonne équipe et on va tout faire pour passer au prochain tour. Il n'y a que deux places pour quatre nations et j'espère vraiment qu'on terminera parmi les deux premiers. »

Pour rappel, l'équipe de Tunisie est arrivée à Franceville hier mercredi. Les coéquipiers d'Aymen Abedennour, sont les premiers du groupe B de la CAN 2017 à être arrivés en attendant les trois autres qui seront sur place dès ce jeudi. Le groupe au complet avec Khazri, il sera logé à Bongoville à 50 km du stade.