Sénégal: Ouverture du forum des jeunes en prélude au sommet afrique-france - Plus que des promesses, la jeunesse africaine attend du concret

Les jeunes ont appelés les dirigeants africains à travailler à leur offrir les conditions idoines pour développer l'entreprenariat. En prélude au Sommet Afrique-France prévu du 13 au 14 janvier à Bamako sous le thème «Pour le partenariat, la paix et l'émergence», la jeunesse africaine a souligné que le continent africain doit être regardé avec respect, accompagné avec dignité, développée avec rigueur. Des propos tenus hier, mercredi 11 janvier lors de l'ouverture du Forum des jeunes présidée par le chef du gouvernement malien, Modibo Keita au Palais de la Culture, Amadou Ampathé Ba.

A 24 heures de l'ouverture du Sommet des chefs d'Etats de l'Afrique et de leur partenaire Français dans la cité des trois caïmans (Bamako au Mali), des voix s'élèvent pour réclamer un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Des populations notamment jeunes attendent des dirigeants des actions concrètes. Hier, mercredi 11 janvier, lors de l'ouverture du Forum des jeunes sur le thème «Jeunesse et entreprenariat», toutes les interventions sont allées dans cette direction.

Ainsi dira le président des jeunes, Mohamed Samba Touré, «les dirigeants politiques ne peuvent pas, ne peuvent plus séquestrer l'avenir de la jeunesse africaine pour en définir, entre eux, leur sort, entre dogmes obsolètes, théories défraichies et recettes indigestes. Ils doivent nous libérer de ces systèmes du passé et, avec la jeunesse, engager une réflexion collective, porteuse d'avenir, faite ensemble de concertation, de coopération et d'imagination, avec une réelle et saine ouverture d'esprit, dans le respect.»

Et la présidente de l'Union panafricaine des jeunes, la congolaise Francine Myumba de renchérir: «nous refusons des discours, des promesses. Nous voulons des actions palpables». Pour la jeunesse malienne et du continent africain, elle ne demande qu'à être associée dans les politiques gouvernementales pour ce qui la concerne. «La jeunesse n'attend pas de promesses d'un progrès prometteur de tout, mais revendique d'être partenaire, acteur et co-auteur de son avenir», a soutenu M. Touré.

Et d'ajouter, en ce qui concerne le Sommet Afrique-France, que «finalement, ce n'est pas le point le plus haut d'où l'on regarde en bas, mais ça doit être une étape majeure pour voir plus loin. Pour fixer un cap, pour affirmer une vision». La jeunesse africaine a laissé entendre que le Sommet de Bamako doit être considéré comme une formidable et véritable opportunité pour faire bouger les lignes que beaucoup voudraient voir figées pour contrôler son destin.

LA JEUNESSE AFRICAINE INVITEE A S'ENGAGER EN POLITIQUE

Pour le représentant d'ONUSIDA, Michel Sidibé, la jeunesse doit s'engager davantage dans la politique pour définir elle-même son destin. «60% des chômeurs de l'Afrique sont des jeunes. Le taux est énorme, il faut vous engager dans les actions politiques pour participer grandement à prendre votre avenir en main car vous êtes les acteurs du changement», a-t-il fait savoir.

Le ministre malien de la Jeunesse, Amadou Koita, a cherché à rassurer sa jeunesse. Selon lui, jamais elle (jeunesse) n'a été assez représentée dans les institutions de la République et dans les instances de décisions, jamais attention n'a été pourtant portée à la question jeune. «Le Forum de l'entreprenariat jeune qui nous réunit va dans le sens de cette vision présidentielle», a-t-il évoqué.

Pour l'ambassadeur de la France au Mali, Evelyne Decorps, les chefs d'Etats et de gouvernements prendront en compte les préoccupations de la jeunesse. «C'est le devoir des politiques de mettre en place des programmes inclusifs, de créer des conditions favorables afin que cette jeunesse puisse s'épanouir et décoller économiquement. Je suis convaincue que nos dirigeants en tiendront compte. Mais, vous la jeunesse, vous avez aussi le devoir de vous impliquer dans la politique», a-t-elle avancé.

L'ENTREPRENARIAT COMME CLE DU DEVELOPPEMENT

L'entreprenariat est le thème central du Forum des jeunes pour sortir de la crise, de la pauvreté, pour la stabilité sociale en générale. Pour le Premier ministre, Modibo Keita, venu présider la cérémonie d'ouverture, le thème est assez révélateur de l'ambition de la jeunesse car participant à une création de richesse qui inspire l'épanouissement de l'homme. Selon le Premier ministre, en développant ce secteur, la jeunesse deviendra un artisan de paix et du temps.

Et le président national de l'organisation du Sommet Afrique-France, Abdallah Coulibaly, de renchérir, à l'endroit de la jeunesse: «il faut oser, prendre en main votre destin, apprendre et entreprendre». L'entreprenariat est d'autant plus important qu'il est placé au cœur des préoccupations des populations africaines. Tous sont convaincus que seul ce secteur peut aider à lutter contre la pauvreté et développer le continent berceau de l'humanité.

Pour le représentant des jeunes, Mohamed Samba Touré, l'entreprenariat est une initiative gagnant-gagnant. «La jeunesse a su se concevoir des espaces créatifs, imaginatifs, réactifs. De quelles formidable créativités et de combien de pertinentes initiatives fait elle preuve ? L'entreprenariat individuel et collectif prolifère, proche des réalités locales ou des besoins fondamentaux. Dans son taux de réussite... pour ces innovateurs et surtout pour ceux qui hésitent encore, l'espoir est permis de choisir librement leur destin et de l'assumer fièrement», a-t-il souligné.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME : L'alternative du civisme

Le moyen le plus efficace de lutter contre le terrorisme est le civisme. Le président des jeunes du Mali a appelé ses compatriotes à en faire une arme. «A la perverse tactique de ces criminels, nous devons opposer une stratégie de la vie. A ceux qui veulent briser ou voler nos vies, nous répondons que nous allons prendre grand soin de nos vies par l'engagement citoyen», a-t-il déclaré en marge du Forum «Jeunesse et entreprenariat», organisé au Palais de la Culture de Bamako en prélude au Sommet Afrique-France prévu du 13 au 14 janvier à Bamako sous le thème «Pour le partenariat, la paix et l'émergence». Et de renchérir: «la jeunesse africaine s'éveille et s'engage de plus en plus dans la défense des valeurs de la société civile, seul rempart contre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme».