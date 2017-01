Algérie: Leekens regrette l'absence de Taïder et espère récupérer Bensebaïni

Alger — L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Georges Leekens, a regretté jeudi l'absence de son milieu de terrain Saphir Taïder lors de la coupe d'Afrique des nations-2017 (CAN-2017) pour blessure, tout en espérant récupérer le défenseur Ramy Bensebaïni qui souffre d'une contusion au genou, pour le match contre le Zimbabwe.

"C'est vraiment dommage pour Taïder, c'est arrivé à la dernière minute. C'est une pièce essentielle pour moi, un joueur qui a de l'expérience pour avoir joué une CAN et un Mondial. J'espère qu'Ismaël Bennacer (son remplaçant, ndlr) sera à la hauteur. Il va apprendre beaucoup de cette CAN", a déclaré Leekens à la presse à l'aéroport Houari-Boumediene (Alger) avant le départ pour le Gabon.

Taïder s'est blessé mercredi matin au ménisque du genou lors d'un contact avec l'un de ses coéquipiers. Il a été remplacé par le joueur des réserves d'Arsenal (Angleterre), Ismaël Bennacer.

Concernant le défenseur Ramy Bensebaïni, le technicien belge a fait part de son optimise quant aux chances de le récupérer avant dimanche, date du premier match de la CAN-2017 face au Zimbabwe à Franceville.

"Je crois que Ramy sera prêt", s'est-il contenté de répondre à la presse, avant de rappeler qu'il avait "23 titulaires dans son effectif et non pas 11" et qu'il comptait sur tout le monde.

Bensebaïni s'était blessé au genou lors du match amical contre la Mauritanie (6-0), mardi à Sidi Moussa (Alger). Le défenseur de Rennes (France) s'est dit "rassuré" et "soulagé" par les résultats des examens médicaux qu'il a passés sur son genou.