Afrique du Nord: Théâtre arabe - Début d'ateliers de formation au profit des étudiants à Mostaganem

Mostaganem — Des ateliers de formation au profit d'étudiants, de dramaturges et d'auteurs algériens et arabes ont débuté jeudi au Conservatoire de musique de Mostaganem, dans le cadre de la 9ème édition du festival du théâtre arabe "Azzedine Medjoubi" qui se tient simultanément à Oran et Mostaganem.

Quelque 200 étudiants des différentes universités du pays et ceux de l'Institut des arts de spectacle et audiovisuel de Bordj El Kiffan ainsi que des dramaturges arabes prennent part à ces ateliers encadrés par des spécialistes et artistes d'Algérie, de Jordanie, de Tunisie, du Bahrein, de la Palestine, du Maroc, d'Irak et du Liban.

Ces ateliers qui se poursuivront jusqu'au 17 janvier en cours portent sur des spécialités dont la pratique de l'art scénique comme l'interprétation, la mise en scène, le maquillage et les masques, les costumes, le théâtre interprété par des comédiens non-voyants, le théâtre et patrimoine, le théâtre et l'enfant, l'écriture pour adultes et l'écriture pour enfants.

Les encadreurs de ces ateliers ont souligné que ces cinq jours de formation restent "insuffisants, mais permettront, néanmoins, de présenter aux stagiaires les éléments de base relatifs à la production et à la mise en scène d'une œuvre théâtrale complète".

Ces journées de formation permettent également un échange d'idées et d'expériences comme elles permettront de dresser un état des lieux du théâtre arabe et de définir les moyens de sa relance et de sa promotion.

Le coordinateur des ateliers, Missoum Laroussi, également enseignant à l'institut de Bordj El Kiffan, a indiqué à l'APS que ces ateliers visent à relever le niveau des stagiaires, membres de troupes théâtrales, à s'imprégner des autres expériences théâtrales et à se familiariser avec les nouvelles techniques de spectacle.

La ville de Mostaganem abrite, également, dans le cadre du Festival du théâtre arabe, une manifestation dédiée au 4ème art universitaire, ouverte mercredi soir, avec la participation de neuf troupes représentant différentes universités du pays.