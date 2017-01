Sénégal: Sanctions contre la Corée du nord - Le pays doit respecter les résolutions des nations-unies

Les ouvriers nord-coréens de la compagnie MOP (Mansudae Overseas Project) sont restés à Dakar après la construction du Monument de la Renaissance Africaine. Ils travaillent aujourd'hui dans le secteur du bâtiment. Il est donc important de noter que la Résolution 2321 du Conseil de Sécurité de l'ONU (S/RES/2321) vise aussi les activités de la compagnie MOP, en interdisant l'exportation ou le transfert de grandes statues par la Corée du Nord.

Le décret présidentiel 13722 des Etats-Unis a en outre ajouté la compagnie nord-coréenne à sa liste de sanctions. Dès lors la compagnie (MOP) et les autres entreprises, peuvent elles aussi, faire l'objet des sanctions économiques mises en œuvre par les Etats-Unis.

Selon le rapport relatif aux relations entre la Corée du Nord et les pays africains de l'ISS (Institute for Security Studies en Afrique du Sud), les pays africains n'ont nullement cessé leurs relations économiques avec la Corée du Nord et n'ont pas reconnus la nature de son régime politique, en raison du fait qu'ils ont reçus l'aide de la Corée du Nord, lors de leur lutte contre les colonisateurs au cours de la guerre froide. L'ISS critique ces pratiques des pays africains et estime qu'elles ne sont plus acceptables dès lors que l'ONU a prononcé des sanctions contre la Corée du Nord.

La résolution sur les droits de l'homme en Corée du Nord, adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU le 19 décembre dernier, exprime bien les problèmes liés à l'exploitation des ouvriers nord-coréens à l'étranger, les violations des droits de l'homme par le leadership nord-coréen, la répercussion humanitaire des détournements de fond au profit du Programme nucléaire et des missiles balistiques. La communauté internationale est donc solidaire dans la lutte contre la nature et les agissements du régime de KIM Jong-un.

L'adoption récente des résolutions par le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale de l'ONU montre également que le régime autocratique nord-coréen, ainsi que les violations massives des droits de l'homme et le développement des armes nucléaires et missiles balistiques, ne sont plus seulement un problème de politique intérieur de la Corée ou même régional de l'Asie du Nord-est. La Corée du Nord constitue désormais une menace pour la paix et la sécurité du monde entier.

Le gouvernement sénégalais a joué un rôle important en adoptant la résolution S/RES/2321 lors de sa présidence au Conseil de Sécurité de l'ONU, au mois de novembre 2016. Les experts reconnaissent que les autorités sénégalaises ont traité les activités des ouvriers nord-coréens comme un sujet humanitaire et sécuritaire à l'échelle mondiale.

En tant que démocratie exemplaire en Afrique de l'Ouest et Patrie des droits de l'homme, le Sénégal doit cependant prendre des mesures plus fermes et claires concernant le problème de la Corée du Nord, afin de donner l'exemple aux autres pays de la région.