Algérie: Tipasa, Yennayer chez les Chenoua une opportunité pour affirmer une identité millénaire

Tipasa — Différentes régions de la wilaya de Tipasa vivent, ces jours-ci, au rythme des festivités célébrant le nouvel An amazigh, dont les aïeux ont en fait un rendez-vous pour affirmer une identité millénaire à travers différents us et coutumes liés essentiellement au travail de la terre.

Le 12 janvier, coïncidant avec Yennayer ou le nouvel An amazigh porte une symbolique "suprême" pour les habitants de Chenoua, Menacer, Hadjout (sud), Damous, Gouraya, Sidi Ghiles, Tipasa et El Beldj, où sont généralement constatés les mêmes rites de célébration pour ce jour d'importance dans le calendrier agraire berbère.

Selon l'historien de la région également producteur d'émissions en Tamazight et animateur à la Radio de Tipasa, Abdelkader Bouchlaghem, les habitants de la région ont toujours exprimé leur "refus" de célébrer le nouvel An chrétien, façon pour eux, de signifier leur refus du colonialisme français".

"A l'opposé, ils ont toujours ouvertement célébré Yennayer pour affirmer leur attachement à leur identité millénaire et rejeter la politique assimilationniste française qu'ils ont combattu de toutes leurs forces, en dépit de l'ignorance et de la pauvreté qui étaient leur lot" de toujours, a souligné M. Bouchlaghem.

Yennayer constituait également une opportunité pour resserrer les liens de solidarité sociale entre les habitants des zones rurales, notamment ceux des hauteurs des monts Chenoua, Aghbal, Beni Milek, Damous, Messelmoune et Sidi Ghiles, où les populations perpétuent jusqu'à nos jours certaines traditions familiales liées à ce jour, et dont les préparatifs commencent bien des jours à l'avance.

En dépit de certaines déférences constatées dans sa célébration, à travers diverses régions du pays, Yennayer est une halte importante dans l'histoire du peuple algérien, tout en constituant un "référent de son identité amazighe", a estimé cet historien.

Du Couscous ou du Berkoukes mets typiques de Yennayer

La célébration de Yennayer à Tipasa a le goût du Couscous ou du Bekoukes agrémentés de poulet, fraîchement abattu, avant que toute la maisonnée, une fois repue, n'entoure la grand-mère pour une soirée hivernale faites de contes héroïques et histoires légendaires.

Avant le Jour de l'An amazigh, certaines familles s'attellent à repeindre leur maisonnée et à acheter de nouveaux ustensiles en poterie, question pour eux d'augurer, selon la croyance locale, d'une "bonne année".

Les enfants sont très choyés à cette occasion, car considérés comme l'avenir de la famille. On les régale de bons mets et les gâte en leur offrant des assiettes copieusement garnies de friandises, de gâteaux, de douceurs et de fruits secs.

Une autre tradition reste tenace dans toute la région, en dépit du temps qui passe. Il s'agit du sacrifice d'un poulet qui sera préparé avec du couscous agrémenté de Kouirettes, une sorte de boulettes de blé, de multiples herbes et épices, ainsi que des beignets, sensés éloigner les "forces du mal".

Une tradition bien ancrée chez les villageois, en dépit de son recul dans les villes.