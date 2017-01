Afrique: "Nous allons prendre très au sérieux le Zimbabwe" (Leekens)

Alger — La sélection algérienne de football va prendre "très au sérieux" son homologue zimbabwéenne, dimanche à Franceville (Gabon) pour le compte de la 1re journée de la coupe d'Afrique des nations-2017 (CAN-2017), a indiqué jeudi l'entraîneur des Verts, Georges Leekens.

"Nous allons prendre très au sérieux cette équipe du Zimbabwe qui a tenu en échec le Cameroun (1-1 en amical mardi à Yaoundé, ndlr) et pouvait même gagner. Je crois que ce sera le match le plus difficile et le plus important du premier tour pour nous", a déclaré Leekens à la presse à l'aéroport Houari-Boumediene (Alger) avant le départ pour le Gabon.

Quant à la Tunisie et au Sénégal, les deux autres adversaires des Verts lors du premier tour de la CAN-2017, le technicien belge affirme qu'"il y pensera après".

"Nous devons regarder chez nous et non pas chez les autres. C'est mon équipe qui m'importe le plus. On va se battre pour l'Algérie", a-t-il ajouté.

Lors du premier tour de la CAN-2017, les Algériens évolueront dans le groupe B, domicilié à Franceville, en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe.

Les Verts entameront le tournoi dimanche face aux "Warriors" du Zimbabwe, avant d'affronter successivement la Tunisie et le Sénégal, les 19 et 23 janvier.