Afrique: La Guinée qui présidera l'Union africaine travaillera en "étroite collaboration" avec l'Algérie

Il a précisé que "le président de la République de Guinée, Alpha Condé va marquer par son passage la présidence de l'UA, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'instabilité dans certains pays de l'Afrique", ajoutant que "nos efforts seront conjugués et mutualisés pour qu'ensemble nous pourrions faire face aux défis".

"Nous remercions M. Lamamra et ses collaborateurs qui nous ont soutenus et nous ont prodigués des conseils et des informations réconfortantes", a ajouté M. Camara, accompagné d'une importante délégation ministérielle.

"La Guinée qui prendra en charge les destinées de l'Union africaine travaillera en étroite collaboration avec Alger et des actes majeurs seront pris dans l'intérêt de l'Afrique", a indiqué M. Camara, au terme de ses entretiens avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.