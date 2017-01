Sénégal: Disparition précoce des Pme - Le marketing digital, une alternative aux dommages

Au Sénégal, les Petites et moyennes entreprises (Pme) naissent comme de petits champignons, mais peu d'entre elles arrivent au stade de la maturation. En cause, une méconnaissance totale de la culture entrepreneuriale, l'absence quasi-totale de l'Etat et le copinage entrepreneuriale entre autres, raisons principales.

En vue de stopper cette hémorragie Thiendou Niang, directeur de l'Agence digitale Afrique communication est d'avis qu'«un bon référencement par internet permet aux entreprises de mieux promouvoir leurs produits et leurs marques et d'assurer ainsi leur visibilité», a-t-il soutenu mardi dernier 10 janvier, lors d'un atelier technique sur le Marketing digital et compétitivité de la petite et moyenne entreprise (Pme), l'avenir des Petites et moyennes entreprises ou des Petites et moyennes industries (Pmi) est dans la transformation digitale.

Selon lui, «il est dans l'intérêt des entreprises de profiter des gains de référencement: un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche, une amélioration du trafic qui occasionne plus de clients et partenaires, et une augmentation de leurs chiffres d'affaires», a-t-il laissé entendre. Il poursuit, en indiquant qu'«en adoptant le référencement, les entreprises vont donner de la résonnance à leurs affaires sur internet. Mais elles devront être accompagnées par la production de contenus de qualité pour leurs relations publiques et leur marketing digital».

Lors de cet atelier, les experts ont soutenu que le principal atout offert par le marketing digital est la capacité à mesurer précisément la performance des actions sur une campagne marketing. La majorité des clients des entreprises s'attendent à avoir de l'information en temps réel, où qu'ils se trouvent.