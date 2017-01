Tunisie: Mondial Handball - Objectif, second tour pour la Tunisie

La Tunisie débute ce jeudi une nouvelle aventure en Mondial Handball. Le sept tunisien dispute cet après-midi à Metz son premier match d la compétition en affrontant la Macédoine. Les deux sélections se sont confrontées au mois d'avril dernier à l'occasion du tournoi qualificatif aux JO de Rio 2016. La Tunisie s'était alors imposée sur le score de 32 à 26.

La Tunisie participera au Mondial Handball pour la 13e fois de son histoire et la 12e fois de suite puisque les tunisiens n'ont raté aucune édition du rendez-vous mondial depuis 1995. Pour cette édition, l'objectif principal : survivre au premier tour. « C'est réalisable », assure le sélectionneur Hafedh Zouabi. En France, la Tunisie va compter sur un groupe homogène qui allie expérience et jeunesse capable, théoriquement de se qualifier au second tour. La Tunisie figure dans le groupe B et devra se heurter à des géants mondiaux comme l'Espagne et la Slovénie, l'Islande et à des sélections moins huppées comme la Macédoine, et l'Angola.

« Notre premier objectif, c'est la qualification pour le deuxième tour. Je pense que c'est un objectif réalisable malgré la poule un peu compliquée dans laquelle nous sommes », déclare le sélectionneur au micro de RFI.

Pour franchir le second tour du Mondial Handball, la Tunisie doit s'imposer en deux matches ou au moins récolter 4 points en cinq rencontres. La mission semble à la portée des hommes de Hafedh Zouabi qui devront éviter les erreurs commises lors des Jeux Olympiques de Rio pour pouvoir hisser leur niveau et arracher une qualification. L'Espagne, championne du monde 2013 et demi-finaliste du dernier Mondial, fait figure d'épouvantail. « Elle émerge du lot », reconnaît Zouabi, selon qui il reste « plus ou moins quatre équipes pour trois places ».