Algérie: Tlemcen - El Hadi Ould Ali donne le coup d'envoi des festivités de Yennayer à Béni Snouss

Tlemcen — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a lancé jeudi à Beni Snouss, dans la wilaya de Tlemcen, la manifestation "Les jeunes célèbrent Yennayer", marquant l'avènement du nouvel an amazigh, coïncidant avec le 12 janvier de chaque année.

Les festivités ont débuté avec un grand défilé des 900 participants des deux sexes venus de différentes wilayas du pays qui ont sillonné les artères de la ville avant de rejoindre le stade municipal.

Sur place, le ministre a procédé, en présence du wali de Tlemcen, Saci Ahmed Abdelhafidh et des autorités locales, à l'inauguration d'une exposition de produits de l'artisanat de la région de Beni Snouss dont des tapis en natte, de la poterie, des objets usuels en bois et en cuir ainsi que des costumes féminins, des robes et des bijoux en argent.

Le ministre a, ensuite, visité le marché "Yennayer" où sont proposés tous les ingrédients, fruits secs, sucreries et autres délices composant la fameuse "Tebika Kerkecha", un mélange incontournable pour décorer la table de la fête de l'année berbère et que l'on partage entre membres de la famille.

L'association féminine de Béni Snouss a exposé une variété de mets et de plats préparés en pareille circonstance dont le "berkoukès", les beignets et "Messemen" et autres plats délicieux préparés à base d'huile d'olive.

La délégation officielle s'est rendue, par la suite, à l'école primaire "Hawzi Abdelkader" où la langue tamazight est enseignée avant de suivre le carnaval "Ayred", un carnaval festif symbolisant la paix, la sérénité et l'aspiration à une saison agricole féconde.

Dans l'après-midi, le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) a programmé des communications sur les dimensions anthropologiques et culturelles de cette fête bien ancrée dans la région.

Pour rappel, les festivités portant le slogan "je suis algérien et fier de mon amazighité" sont organisées sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en étroite collaboration ave le ministère de la jeunesse et des sports et le mouvement associatif.