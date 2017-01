Cameroun: Samuel Eto'o - Le Camerounais en discussion avec Lille

Le sélectionneur aura la mission de conduire son équipe au moins au second tour. Plus »

Reste à savoir si le club de Ligue 1 peut s'aligner sur le salaire que touche actuellement Eto'o chez les Turcs. Et même s'ils le peuvent, la venue du Camerounais serait conditionnée par celui de Marcelo Bielsa. C'est ce que fait savoir Luis Campos, le directeur sportif de Lille, précisant que le technicien argentin est beaucoup plus attiré par les joueurs d'avenir que ceux qui sont en fin de carrière.

L'attaquant camerounais d'Antalyaspor aurait été contacté à plusieurs reprises par les Dogues et serait intéressé par ce challenge. Une chose tout à fait normale quand on sait que Lille a un nouveau projet.

Désireux de recruter un ou deux grands noms cet hiver, les dirigeants lillois se laissent tenter par une piste africaine et pas des moindres. A en croire France Football, Samuel Eto'o est dans leur viseur et ils tenteraient actuellement de le faire venir.

