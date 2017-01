Congo-Kinshasa: 4 jours de discussions en vue d'un consensus définitif sur la transition

«Aujourd'hui, on découvre les propositions de tout le monde. Demain, on va reprendre de pleins pieds le sujet et nous allons pouvoir avancer. Ça avance bien parce que tout le monde a fait ses propositions, y compris ceux qui n'ont pas signé comme le Front. Ça augure que nous aurons un accord réellement inclusif avec l'implication de toutes les parties prenantes».

Les participants à ces travaux devront discuter notamment sur la redynamisation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le renouvellement des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC).

A travers ces discussions, la Majorité présidentielle (MP), le Rassemblement de l'opposition et le Front pour le respect de la constitution vont, durant quatre jours, harmoniser leurs points de vue sur la formation du gouvernement de transition, la mise en place du Conseil national de suivi et le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre.

