Guinée Bissau: Le bleu fait sa rentrée

La sélection va participer à la première CAN de son histoire.

Pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, la Guinée Bissau sera sous les feux des projecteurs dès le premier jour. En effet, le novice va disputer le match d'ouverture de la compétition contre le Gabon, pays organisateur. Dans le groupe A avec également le Cameroun et le Burkina Faso, les Lycaons font figure de petit poucet mais ne comptent pas faire de la figuration, d'après leur entraîneur. Gare donc à l'excès de confiance chez les futurs adversaires ! Pour se qualifier, les poulains du sélectionneur Baciro Cande ont fini en tête du groupe E avec 10 points, devant la Zambie, le Congo et le Kenya. Eh oui! Les joueurs sélectionnés sont cependant peu expérimentés, même s'ils évoluent tous à l'étranger, le championnat national ayant été annulé cette saison, faute de financements.

Parmi les plus aguerris, on recense Bocundji Ca (Reims- France), Amido Baldé (Maritimo- Portugal), qui a fréquenté le Celtic Glasgow et le FC Metz entre autres, Abel Camara (Belenenses), Ivanildo (Academica) formé au FC Porto ou encore l'attaquant français de naissance, Frédéric Mendy, qui évolue aujourd'hui à Jeju United en Corée du Sud. Une dizaine de joueurs évoluent également au Portugal, dans les divisions inférieures. Lors de la dernière cérémonie des Glo-CAF Awards, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Issa Hayatou, a tenu à saluer la qualification « historique » de la Guinée-Bissau. Par ailleurs, le président de la Fédération de ce pays, Manuel Lopes Nascimento, a été désigné « Leader du football de l'année », par la CAF, pour ses efforts destinés à développer le football au pays des Lycaons. Cela dit, la CAN 2017 devrait être essentiellement consacrée à l'apprentissage du haut niveau.