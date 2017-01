Cameroun: Baciro Cande - Le grand « Monsieur »

Le sélectionneur aura la mission de conduire son équipe au moins au second tour.

Depuis son retour à la tête des Lycaons en 2016, en remplacement du Portugais Paulo Torres, la Guinée Bissau enchaîne les résultats positifs. S'il s'est fait connaître sur le plan international en qualifiant la sélection pour la première CAN de son histoire, c'est surtout au niveau local que Baciro Cande, âgé de 68 ans, a fait ses classes. Sa carrière d'entraîneur a commencé dans sa ville natale, Farim, au sein du club local, le Desportivo Recreativo. Ensuite, avec le Sporting club de Bissau, il a remporté 9 titres de champion.

A son actif également, cinq coupes et cinq supercoupes de la Guinée-Bissau. Après une première expérience peu fructueuse avec les Lycaons entre 2003 et 2010, celui qui est surnommé « Mister Candé » s'envole pour le Portugal où il entraîne l'équipe d'AD Oeiras, club de division inférieure, avant de revenir dans le championnat local en 2014. En l'absence de compétition cette saison, il a dû composer avec des joueurs expatriés pour constituer son groupe pour la CAN. « Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre notre objectif qui est de passer la phase de groupes. Ensuite, si nous réussissons, ce sera étape par étape », a-t-il déclaré sur le site Internet www.rfi.fr, au sujet des objectifs de son équipe.

Le sélectionneur aura la mission de conduire son équipe au moins au second tour.

Depuis son retour à la tête des Lycaons en 2016, en remplacement du Portugais Paulo Torres, la Guinée Bissau enchaîne les résultats positifs. S'il s'est fait connaître sur le plan international en qualifiant la sélection pour la première CAN de son histoire, c'est surtout au niveau local que Baciro Cande, âgé de 68 ans, a fait ses classes. Sa carrière d'entraîneur a commencé dans sa ville natale, Farim, au sein du club local, le Desportivo Recreativo. Ensuite, avec le Sporting club de Bissau, il a remporté 9 titres de champion.

A son actif également, cinq coupes et cinq supercoupes de la Guinée-Bissau. Après une première expérience peu fructueuse avec les Lycaons entre 2003 et 2010, celui qui est surnommé « Mister Candé » s'envole pour le Portugal où il entraîne l'équipe d'AD Oeiras, club de division inférieure, avant de revenir dans le championnat local en 2014. En l'absence de compétition cette saison, il a dû composer avec des joueurs expatriés pour constituer son groupe pour la CAN. « Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre notre objectif qui est de passer la phase de groupes. Ensuite, si nous réussissons, ce sera étape par étape », a-t-il déclaré sur le site Internet www.rfi.fr, au sujet des objectifs de son équipe.