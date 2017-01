Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang, l'espoir d'un peuple

Fils d'une ancienne gloire, le capitaine et avant-centre de 27 ans est le joueur sur qui tout le Gabon compte.

En janvier 2015, Pierre-Emerick Aubameyang (PEA) pleura. Il a pleuré pour n'avoir pas réussi à répondre aux attentes de son public chez le voisin. Le Gabon a été éliminé au premier tour de la coupe d'Afrique des nations en Guinée équatoriale. Mais l'année s'est achevée par un titre individuel, celui de Ballon d'Or africain. S'il n'a pas pu conserver le titre acquis en 2016, l'avant-centre de 27 ans veut tout donner pour le Gabon lors de cette CAN à domicile. Il veut être le Fils de son père, pour les Gabonais. L'histoire veut qu'Aubameyang porte le nom d'une ancienne gloire gabonaise, Pierre-François Aubame-Eyang (80 sélections avec le Gabon). Aubameyang (1m87, 77 kg, 51 sélections), le fils, sait allier vitesse, technique et but. Avec le Borussia Dortmund, il explose : 1345 minutes jouées, 15 matchs titulaires sur 16 disputés et autant de buts.

En Allemagne, PEA a gardé une certaine cohérence dans le jeu. Malgré ses prises de bec en club, Borussia ne peut pas se passer du Gabonais. Elu meilleur joueur en Bundesliga saison (2015-2016), Pierre-Emerick Aubameyang a connu une belle saison avec 39 buts toutes compétitions confondues dont 25 en championnat. Son rêve est de jouer un jour pour la « maison Blanche » en Espagne. Pour réaliser ce rêve d'enfant depuis quatre saisons en Bundesliga, il se donne tous les moyens nécessaires en glanant des buts. Le capitaine des Panthères du Gabon disputera sa troisième CAN. « En Guinée équatoriale, nous avons manqué d'expérience et ça nous a coûté cher, notamment lors du second match face au Congo (0-1). Beaucoup de joueurs disputaient leur première phase finale de Coupe d'Afrique des nations. Mais je suis optimiste pour l'avenir des Panthères. Il y a de bons et jeunes joueurs dans cette équipe », confiait-il dans une interview accordée à JeunAfrique. A Libreville, PEA portera l'espoir de tout un peuple.