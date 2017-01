Guinée Bissau: Ivanildo Soares Cassamá, le doyen qui a tout à prouver

La sélection va participer à la première CAN de son histoire. Plus »

A son actif également, cinq coupes et cinq supercoupes de la Guinée-Bissau. Après une première expérience peu fructueuse avec les Lycaons entre 2003 et 2010, celui qui est surnommé « Mister Candé » s'envole pour le Portugal où il entraîne l'équipe d'AD Oeiras, club de division inférieure, avant de revenir dans le championnat local en 2014. En l'absence de compétition cette saison, il a dû composer avec des joueurs expatriés pour constituer son groupe pour la CAN. « Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre notre objectif qui est de passer la phase de groupes. Ensuite, si nous réussissons, ce sera étape par étape », a-t-il déclaré sur le site Internet www.rfi.fr, au sujet des objectifs de son équipe.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.