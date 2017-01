Gabon: Un faux air d'outsider

Les Panthères du Gabon veulent sortir d'un groupe délicat avec un novice et deux vieux routiers de la compétition.

Pas une attaque mitraillette, mais un groupe qui veut convaincre. Samedi dernier, les Panthères du Gabon ont terminé leur match de préparation contre le FC Mounana par un résultat qui fait un « peu peur ». Ils ont été « décevants », ils peuvent « mieux faire pendant la CAN »... « 2017 c'est pour nous », ces bouts de phrases sont celles d'un public élitiste qui a assisté à cette rencontre de préparation. Les Panthères sont tombées (1-2), devant ce club du championnat national de première division. Et le public compte prioritairement sur Pierre-Emerick Aubameyang si l'on s'en tient aux informations relayées par le journal spécialisé local, gabonews. Pays hôte de la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations, le groupe ressent une pression naturelle au moment où il entre dans sa dernière semaine de mise au vert. Le Gabon joue à Libreville ses matchs de groupe contre la Guinée Bissau le 14, le Burkina Faso le 18 et le Cameroun le 22 janvier.

L'équipe compte plusieurs individualités identifiables (le gardien de but Didier Ovono, les milieux de terrain Didier Ibrahim Ndong et Mario René Junior Lemina, les avant-centres Pierre-Emerick Aubameyang et Malick Evouna, le défenseur Bruno Ecuélé Manga) à côté des tauliers comme le défenseur Aaron Appindangoye et ses 35 sélections. Les joueurs croient en leur solidarité pour gagner. Le sélectionneur espagnol, José Antonio Camacho a coaché les grosses écuries dans son pays mais ne connaît pas le continent. « Nos supporters attendent beaucoup de nous et c'est logique. Mais le Gabon n'est pas la Côte d'Ivoire, l'Égypte ou l'Algérie. Elle reste raisonnable, car nous sommes un petit pays », a confié dans un entretien accordé à JeuneAfrique, Aaron Appindangoy.

La recette de la victoire est toute claire pour des dirigeants. « Jouer chaque match comme si c'était une finale. Cerise sur le gâteau, il faut bien la garder cette coupe », explique au micro de Rfi, Nicole Assele, ministre des Sports du Gabon. Le pays hôte veut bien se comporter dans cette compétition à domicile. « Spécialiste » des sorties au premier tour, les Panthères comptent deux quarts de finale en six participations. Une septième participation pour unir le peuple ? Les joueurs savent que le contexte est délicat et les bons résultats peuvent jouer en leur faveur.