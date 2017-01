Tchad: Affaire Habré - L'accusé aux abonnés absents

Comme ce fut le cas en première instance. Condamné à perpétuité en première instance en mai dernier pour «crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tortures et viols» du temps où il était encore aux affaires entre 1982 et 1990, l'accusé reste intransigeant sur son refus de se rendre devant la barre. Face à ce refus catégorique, les Chambres extraordinaires africaines en appel ont fait savoir que le procès n'allait pas s'arrêter malgré ses absences. «La démocratie, c'est bon, mais parfois, il faut faire la dictature aussi. J'utilise mon imperium, et prends la décision, nonobstant son absence, de poursuivre le procès en appel. Donc nous nous passons de sa présence», a déclaré Wafi Ougadèye. Ce procès en appel se tient à la requête de la défense qui estime que le juge sénégalais Amady Diouf n'avait pas qualité pour juger Hissène Habré parce qu'il n'avait pas les dix ans d'ancienneté requis. La défense demande pour cela que le verdict soit annulé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.