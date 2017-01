Angola: Le MINFAMU et l'Université catholique signent un protocole de coopération

Luanda — Le Ministère de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU) et l'Université Catholique d'Angola (UCAN) ont signé jeudi, à Luanda, un protocole de coopération dans le contexte de la violence domestique.

L'accord a été signé par la ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado, et le recteur de l'Université catholique, José Vicente Cacuchi en présence des fonctionnaires du MINFAMU et de l'UCAN.

Selon l'accord, le MINFAMU aura entre autres objectifs, définir, promouvoir et assurer la formulation et la mise en œuvre de politiques et programmes intégrés pour la protection, l'assistance et développement de la famille, la promotion de l'égalité et équité des sexes, ainsi que de l'unité et cohésion familiale.

Le ministère veillera au soutien à la protection des groupes vulnérables de la famille et des femmes vivant dans des situations difficiles, à la poursuite de la campagne contre la violence domestique, à la promotion de leur développement.

À son tour, l'UCAN, dans le cadre de ses activités, exprime la volonté de coopérer avec le ministère dans le sens de fournir un appui technique, en ce qui concerne le soutien psychologique des familles dans le besoin qui ont ou vivent le traumatisme d'avoir un de ses membres cible des crimes de violence domestique et non seulement.

Dans ce cadre, l'UCAN fournira un soutien psychologique aux victimes du crime de violence domestique, sexuelle et à leurs familles et garantira la collaboration nécessaire aux techniciens du Centre de conseil familial du MINFAMU.