Angola: Huambo - Le gouverneur valorise la disponibilité de la BAI dans le développement de la province

Des entrepreneurs des branches de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du commerce, de l'hôtellerie et tourisme, de l'industrie, ses transports, des services, de la construction, de l'éducation et formation ont également pris part à la conférence.

Il a indiqué que la contribution de la BAI pouvait influencer positivement dans la réalisation des aspirations du Gouvernement et des entrepreneurs locaux non seulement pour le crédit, mais surtout pour l'élucidation des actions stratégiques pour l'objectivation des objectifs de développement des agents.

João Baptista Kussumua a estimé que le renforcement du financement des initiatives des producteurs locaux avec des crédits moins bureaucratiques, des taux d'intérêt bas et tournés vers le secteur primaire de l'économie, en privilégiant l'agriculture, apporterait un certain soulagement à l'entrepreneur riche des idées ou initiatives, de manière à les concrétiser.

