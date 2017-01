Angola: L'UCAN va garantir un soutien psychologique aux victimes de violence conjugale

Luanda — Le doyen de l'Université Catholique d'Angola (UCAN), José Vicente Cacuchi a déclaré jeudi, à Luanda, que son institution allait assurer un soutien psychologique aux victimes du crime de violence domestique, sexuelle, et de leurs familles et garantir une ample coopération aux techniciens du Centre de Conseil Familial du MINFAMU.

Selon le responsable, qui parlait lors de la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre l'établissement d'enseignement et le ministère de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU), l'UCAN mettra à la disposition un Bureau d'assistance technique et institutionnelle aux victimes de violence domestique.

Il a assuré que l'Université travaillerait avec MINFAMU, en ce qui concerne l'inclusion des étudiants diplômés du cours de psychologie clinique, afin de faciliter l'accès diversifié aux victimes.

Il a ajouté que l'UCAN participerait activement à des campagnes, conférences et ateliers menés par le MINFAMU.

À son tour, Filomena Delgado, ministre de la Famille et Promotion de la Femme, a indiqué que le protocole faisait état que le MINFAMU et l'UCAN vont coopérer sur la base du "respect mutuel" et de la "réciprocité et identité des intérêts".

La durée de validité du présent protocole commence ce jeudi et durera 12 mois, renouvelable pour des périodes égales et successives.