Ile Maurice: Rassemblement de rastas - Deux accusés écopent d'un avertissement

Quant aux neuf autres accusés, ils sont attendus en cour le 10 mai, date à laquelle l'enquêteur déposera. Huit d'entre eux font l'objet d'une accusation provisoire d'«obstructing public road» et le neuvième est poursuivi pour possession de cannabis. Leur avocat, Me Erickson Mooneapillay, a réclamé la radiation des charges contre eux.

Deux des onze membres de la communauté rastafari, arrêtés dans le sillage d'un rassemblement au jardin de la Compagnie, en mai dernier, ont écopé d'un avertissement du Directeur des poursuites publiques. Ce dernier a recommandé l'abandon des charges contre Yannick François et Wendy Ambroise, plus connu comme Jahfazon. C'était en cour de district de Port-Louis, ce jeudi 12 janvier.

