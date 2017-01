Ile Maurice: Bientôt une place à l'aéroport pour des artisans locaux

«Maurice étant le 7e pays au monde le plus à risque en ce qui concerne les catastrophes naturelles,… Plus »

Lors de la cérémonie, le ministre a aussi signé un accord avec Mauritius Network Services, qui s'engagera à former les entrepreneurs en informatique. «La formation des entrepreneurs rendra le secteur moderne et compétitif», a expliqué Sunil Bholah. Il a aussi rappelé qu'un accord a été signé avec l'ACCA pour la formation des entrepreneurs en comptabilité.

Le ministre a néanmoins rappelé que la signature de cet accord est non seulement un privilège mais «aussi une responsabilité». Il a lancé un appel aux entrepreneurs et au MDFP afin que ces derniers respectent les règles de cet accord. «C'est l'artisanat mauricien que nous voulons mettre en avant, il faut, donc, que les produits aient vraiment été produits à Maurice», précise-t-il aux entrepreneurs.

«Cet accord n'est pas un partenariat comme les autres. Ce n'est pas une simple transaction, c'est aussi et surtout une preuve de patriotisme de la part du MDFP», soutient le ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) Sunil Bholah. «Il y a toujours eu une demande pour accueillir les produits d'artisanat mauricien à l'aéroport, mais nous comprenons que cet espace est très demandé», souligne-t-il. En outre, explique-t-il, l'espace alloué aux artisans est un prime area où ces derniers auront de la visibilité. Il a aussi annoncé la création d'un logo pour les artisans mauriciens.

