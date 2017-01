Ile Maurice: La Banque des Mascareignes lance son dernier-né digital, le «keep in touch»

Payer ses achats chez les commerçants agréés, ses factures d'eau ou d'électricité, ses impôts, recharger son mobile avec un simple SMS et ce, en toute sécurité. Bref, avoir accès à sa banque 24 sur 24 et 7 jours sur 7... C'est ce que propose la Banque des Mascareignes à travers son nouveau concept «keep in touch».

Il s'agit d'une plateforme innovante axée sur la politique nouvelle de digitalisation des services qu'offre cette banque à ses 20 000 clients à Maurice et à plus de 36 millions à travers le monde. Cette initiative de la Banque des Mascareignes a été rendue possible grâce à la collaboration de Mauritius Telecom qui a procédé au lancement de son service Orange Money.

La banque, qui a boosté son service d'e-banking à Maurice à plus de 17% depuis la mise en place d'un nouvel outil digital en avril 2016 et qui a enregistré plus de 300 téléchargements de ce service depuis, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. «Nous pensons doubler notre effectif prochainement pour assurer encore plus de disponibilité à nos clients. Seule banque à être pleinement opérationnelle jusqu'à 17 heures en semaine et jusqu'à 13 heures le samedi, nous nous positionnons sur les meilleurs marchés financiers au monde grâce notamment à notre affiliation à une sommité dans le domaine, la banque BPCE, deuxième banque française et sacrée meilleure banque française pour la deuxième année consécutive par The Banker!» souligne Cedric Glorieux, Deputy CEO de l'institution.