Ile Maurice: Camp-Diable - Ziggy Faron, le Neymar du village

Il s'appelle Ziggy Faron, mais dans son village de Camp-Diable, il est le «Neymar local», comme certains se plaisent à l'appeler.

Issu d'un milieu modeste, il a fait partie de la sélection de football pour la région Sud qui avait fait le déplacement à La Réunion en décembre. Ce garçon, de dix ans à peine, nous parle de ses ambitions footballistiques.

«Monn trouv volkan, so bann bato ek so lamer bien zoli», raconte Ziggy Faron, le sourire aux lèvres et le regard pétillant, en se rappelant des moments forts de sa visite à l'île soeur. Quelques semaines après son retour à Maurice, il a encore des souvenirs plein la tête de son séjour. Pour lui, ce sont des moments inoubliables car, d'une part, c'était son premier voyage et, d'autre part, il a pu se frotter aux joueurs de La Réunion. «Leur façon de jouer est différente, de même que leurs terrains de football. Je veux y retourner», nous confie le garçon, sous le regard attendri de sa mère.

La maman de Ziggy est fière du parcours de son fils. Mais elle pense déjà à tous les efforts qu'elle devra faire pour soutenir les ambitions de ce dernier. «Ma pension de décembre a servi à lui payer ce voyage à La Réunion et il n'a rien eu de plus pour la fête de Noël», dit Joanne Faron. En effet, cette veuve élève ses deux enfants grâce à l'aide sociale du gouvernement. Elle a dû chercher de l'aide auprès de plusieurs personnes, notamment des conseillers de village et des députés, afin de permettre à Ziggy de partir à La Réunion. Joanne Faron veut à présent mettre des sous de côté pour le prochain voyage de son fils. «Je vais économiser tous les mois car il ne vit que pour le football. Il faut qu'il puisse vivre sa passion», dit-elle

La passion de Ziggy Faron pour le football a commencé très tôt, soit à la maternelle, se souvient-il. Mais bien plus tôt selon sa mère, qui se rappelle qu'il «cassait tout dans la maison avec son ballon». Il a fait du chemin et maintenant Ziggy joue dans la sélection régionale. «Je m'entraîne à Rivière-des-Anguilles les mardis, jeudis, samedis et dimanches. J'ai même été élu meilleur attaquant chez les moins de dix ans l'année dernière», dit-il en montrant fièrement son trophée en forme de chaussure de football.

Si la famille Faron est fière de Ziggy, le village de Camp-Diable n'est pas en reste. «C'est notre Neymar local», nous dit Giovani Rebet, un footballeur habitant la région et qui suit le parcours de Ziggy. En effet, en plus d'être un très bon attaquant, le garçon fait une petite danse à la manière du footballeur brésilien à chaque but inscrit, au plaisir de ceux qui aiment le regarder jouer.

«Neymar est mon joueur préféré, mon idole», dit Ziggy Faron. Du haut de ses dix ans, Ziggy Faron rêve déjà d'une carrière dans le football. À Maurice ou à La Réunion ? «J'ai envie de repartir à La Réunion», dit-il sans détour, mais surtout avec une lueur de détermination dans les yeux.