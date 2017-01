Ile Maurice: Police - Les recrues évaluées par des psy

«Maurice étant le 7e pays au monde le plus à risque en ce qui concerne les catastrophes naturelles,… Plus »

«Une fois de plus, la commission a innové à ce niveau car lors des entretiens de cette année, nous allons faire appel à un psychologue comme assesseur externe. Ce dernier nous aidera à mieux évaluer les aptitudes psychiques des candidats et ainsi à recruter les candidats les plus appropriés à honorer l'uniforme», a souligné Nirmala Boodhoo.

Les aspirants policiers devront se livrer à un exercice de profiling par des psychologues. Et ce, pour éviter qu'ils ne sombrent dans des fléaux tels que la drogue. Une mesure annoncée par Nirmala Boodhoo, Chairperson de la Public Service Commission (PSC) et de la Disciplined Forces Service Commission (DFSC), mercredi 11 janvier, lors d'un point de presse à l'occasion du lancement du recrutement des policiers.

