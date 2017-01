Congo-Kinshasa: Application de l'accord du 31 décembre - La communauté internationale appelée à la rescousse

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Saisissant l'opportunité de cette vidéoconférence, Mgr Marcel Utembi a exhorté la Monusco d'aider le gouvernement congolais dans le renforcement de sa capacité d'intervention et de maintien de la paix à travers le pays. Quant à la situation politique et sociale du pays qui est loin d'atteindre la sérénité escomptée, l'orateur a prôné la prise des mesures de décrispation sociopolitique appropriées « qui tiennent compte du droit et de l'humain ».

Faisant la restitution - au quartier général de la Monusco - de cet échange qui consistait, pour la Cénco, à faire à l'intention du Conseil de sécurité l'évaluation des discussions entre acteurs politiques sous sa médiation, Mgr Marcel Utembi a noté l'intérêt que porte l'ONU au processus électoral en RDC. « Le Conseil de sécurité salue ce qui est déjà fait, mais il est également au courant de la deuxième phase des discussions qui consiste à l'arrangement particulier. Le Conseil se montre disposé à pouvoir donner sa contribution pour la mise en œuvre de l'accord », a dit le prélat catholique. Devant une assistance composée des acteurs politiques, de la société civile et des diplomates, le prélat catholique a indiqué que le peuple congolais comptait sur le soutien international pour transformer l'accord signé en réalité. D'où, il faut impérativement l'aider à assurer le succès de cet accord dont dépend l'organisation de l'élection présidentielle conformément au calendrier convenu, a ajouté le prélat catholique. Et d'inviter l'État congolais ainsi que la communauté internationale à s'impliquer chacun en ce qui le concerne pour conduire le processus électoral à bon port.

