Congo-Brazzaville: Fièvre jaune - Les médias invités à intensifier la sensibilisation aux comportements favorables à la prévention

Dans un document rendu public axé sur « le plaidoyer auprès des responsables de la presse sur la campagne de sensibilisation en faveur de la prévention de la fièvre jaune », l'Unicef vient de lancer un appel aux medias en leur demandant d'intensifier la sensibilisation aux comportements favorables à la prévention de la fièvre jaune.

Dans cette campagne de plaidoyer des medias à intensifier la sensibilisation de la population aux comportements favorables à la prévention de la fièvre jaune, l'Unicef vise non seulement à « contribuer à la prévention et à la réduction du risque de la fièvre jaune au sein de la communauté vivant à Kinshasa mais aussi à faire participer la communauté dans la diffusion des messages de lutte contre la fièvre jaune ». En sus de cela, l'agence onusienne tient à « impliquer les autorités politico-administratives, les leaders communautaires, les responsables des réseaux associatifs dans la sensibilisation de la communauté et d'intégrer dans les grilles de programme les activités de prévention de la fièvre jaune ». Tout en étant invité à être des ambassadeurs de la lutte contre la fièvre jaune ; l'Unicef à travers son plaidoyer demande aux médias d'inciter la population à adopter des comportements favorables à la prévention de la fièvre jaune en mettant en œuvre des actions de lutte contre cette maladie due par les piqûres de moustiques de type aedes aegypti.

Pour ce faire, poursuit la même source, la presse est appelée donc à informer la population sur la transmission de la fièvre jaune, les manifestations de la maladie... « La fièvre jaune provient de la piqûre d'un moustique infecté appelé « Aèdes », le moustique Aèdes pique le plus entre 6h, 10h, 15h et 19h. La maladie se manifeste par une fièvre brutale et persistante, la fatigue, les vomissements, la perte d'appétit, la coloration jaune de la peau, des yeux et des urines. Parfois, le saignement du nez et de la bouche », indique la source.

Outre informer la population sur l'abc de la fièvre jaune, les autres activités à réaliser par les médias, recommande l'Unicef, consistent à produire des émissions surtout interactives en notant toutes les questions posées par la communauté, à réaliser des reportages sur les facteurs de risque de la fièvre jaune dans le milieu vital en comparant avec les endroits favorables, à interviewer les autorités, leaders et responsables communautaires pour les impliquer dans la campagne de prévention de la fièvre jaune. La mise en œuvre de toutes ces propositions faites, l'Unicef dans son plaidoyer va permettre d'éradiquer la propagation de cette maladie qui n'a pas de traitement curatif. Seule la prévention qui passe par la vaccination protège contre la fièvre jaune.