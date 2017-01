Gabon: #CAN2017 - Coup d'envoi de la 31ème édition ce samedi

Le Gabon pays hôte, ouvrira le bal face à la Guinée-Bissau ce 14 janvier au stade de l'Amitié à Libreville. Ce sera le premier match des Lycaons de la Guinée dans l'histoire de la CAN. Projection sur la compétition...

Les participants par poules...

Les seize pays qualifiés, candidats au titre continental pour succéder à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, sont repartis comme d'habitude en quatre poules.

Groupe A : Gabon; Burkina Faso; Cameroun; Guinée-Bissau. Les matches se joueront à Libreville (stade de l'Amitié 40.000 places).

Groupe B : Algérie; Tunisie; Sénégal; Zimbabwe. Les rencontres sont prévues à Franceville (stade de la Rénovation 20.000 places).

Groupe C : Côte d'Ivoire; RD Congo; Maroc; Togo, au stade d' Oyem (20.000 places).

Groupe D : Ghana; Mali; Egypte; Ouganda. Les matches auront lieu à Port-Gentil (25.000 places).

Les surnoms des équipes de la CAN 2017

Gabon : les Panthères; Burkina Faso : les Etalons; Guinée-Bissau : les Lycaons; Cameroun : les Lions Indomptables; Algérie : les Fennecs; Tunisie : les Aigles de Carthage; Sénégal : les Lions de la Teranga; Zimbabwe : les Warriors; Côte d'Ivoire : les Eléphants; R.D Congo : les Léopards; Maroc : les Lions de l'Atlas; Togo : les Eperviers ; Ghana : les Black Stars; Mali : les Aigles; Egypte : les Pharaons; Ouganda: les Grues.

Le retour de l'Egypte...

Le pays le plus titré du continent, dans l'histoire de la CAN (7 trophées : 1957; 1959; 1986; 1998; 2006; 2008 et 2010 en 22 finales disputées), qui a remporté consécutivement trois Coupes d'Afrique: 2006; 2008 et 2010, est de retour après ses absences répétées en 2012, 2013 et 2015. La nouvelle génération menée par Mohamed Salah a une carte à jouer.

Le Nigéria encore absent...

Les Super Eagles du Nigéria se sont fait couper les ailes par l'Egypte qui avait enterré leurs chances de qualification à la CAN Gabon 2017. Trois fois vainqueurs de la CAN( 1980, 1994 et 2013), le Nigéria sera spectateur comme en 2012 et récemment en 2015.

Les favoris...

Le ballon est rond pour tout le monde. Notamment les 16 pays qui prendront part à la compétition. Les outsiders tenteront de déjouer les pronostics alors que les favoris sur le papier feront de leur mieux pour les confirmer le bien que l'on pense d'eux. Rien ne sera facile pour qui que ce soit. Finaliste malheureux lors de la CAN 2015, le Ghana figure parmi les favoris. L'Algérie de Riyad Mahrez, meilleur joueur africain, est également en lice pour le titre même si la Côte d'Ivoire l'est aussi pour sa propre succession... La RD Congo, le Sénégal, le Gabon à domicile et d'autres pays sont capables de surprises.

Les plus titrés de la CAN...

L'Egypte est en tête avec 7 trophées (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010). Le Ghana (1963, 1965, 1978 et 1982) et le Cameroun (1984, 1988, 2000, 2002) ont chacun 4 titres à leurs palmarès. S'en suivent le Nigéria avec 3 trophées (1980, 1994 et 2013), la RD Congo (1968, 1974) et la Côte d'Ivoire (1992 et 2015) ont 2 titres. La Zambie (2012), la Tunisie (2004), l'Algérie (1990), le Soudan (1970), l'Afrique du Sud (1998), l'Ethiopie (1962), le Congo (1972), le Maroc (1976).

L'hymne de la CAN 2017

« L'Afrique au Gabon », est l'hymne du grand rendez-vous du football africain présentée par l'ex-première dame du Gabon, Patience Dabany. Ce clip riche en couleurs et aux sonorités dansantes allie plusieurs genres musicaux (pop, électro-house, dance, R&B...) et différentes langues, reflétant ainsi la richesse culturelle du continent. Le tube, qui va rythmer le quotidien de la CAN, réunit également des artistes renommés de la scène musicale africaine. On y voit notamment "La Mama" Patience Dabany, NG Bling, Shan'l (Gabon), Serge Beynaud (Côte d'Ivoire), J.Martins (Nigéria), ou encore Prince Kiala (Congo).

La CAN 2017 était initialement prévue en Lybie. Mais, le vent du printemps arabe a fait du pays une zone de guerre depuis 2011. Ainsi, le Gabon qui avait co-organisé la CAN 2012 avec la Guinée-Equatoriale est choisi pour abriter la 31ème édition de la compétition qui permettra de découvrir à l'issue des 32 matches prévus, le pays qui succédera à la Côte d'Ivoire championne en titre.