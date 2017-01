Maroc: Ville verte «Mohammed VI» de Benguerir - SM le Roi inaugure la plateforme internationale de recherche et de formation en énergie solaire «Green Energy Park»

Benguerir — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, jeudi à la Ville Verte de Benguerir, à l'inauguration de la plateforme internationale de test, de recherche et de formation en énergie solaire «Green Energy Park», une première en Afrique qui permettra de mutualiser les ressources, de créer des synergies et de positionner le Maroc comme leader de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables.

Mobilisant des investissements de plus de 210 millions de dirhams, ce projet pilote témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain au développement de la recherche scientifique, ainsi que la volonté de SM le Roi d'optimiser l'exploitation des ressources naturelles du Maroc, de préserver son environnement, de pérenniser son développement économique et social, et d'assurer l'avenir des générations futures.

Cette plateforme, développée par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) avec le soutien du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement ainsi que du Groupe OCP, mène des recherches sur des sujets prioritaires qui couvrent tous les maillons de la chaine de valeur de la R&D, du composant de base jusqu'aux systèmes complexes, afin de répondre aux besoins nationaux et africains.

En effet, des sujets comme le traitement et le dessalement de l'eau en utilisant l'énergie solaire, le développement de modules du désert, la conception de solutions de stockage thermique et électrique innovantes et le développement d'applications industrielles du solaire thermique sont au centre des préoccupations du «Green Energy Park».

Réalisé sur un terrain de 8 ha, «Green Energy Park» dispose d'une plateforme de recherche intérieure de plus de 3.000 m2 qui intègre plusieurs laboratoires dans le domaine du solaire photovoltaïque et du solaire thermique à concentration.

On y trouve ainsi un laboratoire de production de cellules photovoltaïques couches minces et de traitement de surface, un laboratoire de caractérisation électrique et optique des cellules photovoltaïque, un laboratoire intérieur de production et de test des composantes solaires, un laboratoire d'étude de la dégradation des matériaux, un laboratoire de caractérisation des surfaces, un laboratoire de déflectométrie et de modélisation optique des structures CSP, et un Centre de calcul et de modélisation des ressources.

«Green Energy Park» comprend également une plateforme de recherche extérieure constituée de plusieurs espaces de tests et de caractérisation et comportant des projets pilotes à échelle réelle sur une surface totale de 6,5 ha. Ces plateformes constituent un espace d'innovation et d'entreprenariat attrayant aussi bien pour le monde académique que pour le monde socio-économique.

S'inscrivant dans l'écosystème de l'Université Mohammed VI Polytechnique et ouvert à toutes les universités marocaines, le Green Energy Park a noué plusieurs partenariats stratégiques avec les grands centres internationaux de recherche et les entreprises et industries du secteur pour assurer le transfert technologique tout en développant une coopération scientifique bidirectionnelle.

«Green Energy Park» est le premier maillon d'un réseau de plateformes de recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Ce réseau comprendra à terme des plateformes de test, de recherche et de formation dans les domaines des bâtiments verts et de l'efficacité énergétique «Green & Smart Building Park», de dessalement et de traitement des eaux «Water Energy Park», et de bio énergie et biomasse «Bio Energy Park».

Mobilisant des investissements de l'ordre de 120 millions de dirhams, le projet de réalisation de Green & Smart Building Park sera lancé incessamment pour une entrée en service dès l'an 2019. La future plateforme de test, de recherche et de formation dans le domaine de l'efficacité énergétique, des bâtiments verts et des réseaux intelligents s'étendra sur 4 ha et contiendra un bâtiment central (laboratoires) et un espace extérieur de test et de recherche grandeur nature, ainsi qu'une quinzaine de maisonnettes construites avec différents systèmes (matériaux, isolation, production d'énergie et de chaleur... ).

Le Green & Smart Building Park accueillera également la première édition du Solar Decathlon Africa, une compétition internationale de constructions innovantes et durables dédiée aux étudiants du monde entier.

A cette occasion, le Directeur général de l'Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles, a remis au Souverain la première cellule photovoltaïque couche mince africaine produite selon le procédé de dépôt chimique par plasma au sein du «Green Energy Park».

Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, a, par la suite, remis à des associations de la région les clés de quatre voitures électriques acquises dans le cadre d'un programme ambitieux qui vise l'analyse des principaux freins au développement du véhicule électrique au Maroc (coût, autonomie et durée de vie des batteries) et de l'impact de l'utilisation de ce genre de véhicules sur le réseau de distribution, outre l'évaluation du taux d'acceptation des usagers au Maroc.