Maroc: SM le Roi inaugure l'Université Mohammed VI Polytechnique à la ville verte de Benguerir

Benguerir — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, jeudi à la Ville Verte de Benguerir, à l'inauguration de l'Université Mohammed VI Polytechnique, un hub de recherche, de formation de haut niveau et d'innovation qui se veut une véritable tête de pont entre le Maroc, l'Afrique et le monde.

Etablissement de classe mondiale, la nouvelle université constitue le socle central de la ville verte «Mohammed VI» de Benguerir, première Cité du genre sur le continent africain à offrir des infrastructures adaptées, un espace écologique, une vie sociale organisée et un cadre de vie à même de favoriser le bien-être, la diversité et l'épanouissement social et culturel de ses habitants.

Cette université de nouvelle génération repose sur cinq principes fondateurs, à savoir : recherche appliquée, innovation et entrepreneuriat, réponse aux enjeux de développement socio-économique du continent africain, adoption d'une approche partenariale, ouverture sur le monde avec un ancrage national, mérite et équité sociale.

Placée au centre d'un écosystème de pôles d'excellence créateurs de synergies, l'université ambitionne, à travers des programmes de recherches ciblés (Eau, Agriculture et Environnement, Ressources naturelles et sécurité alimentaire, Biotechnologie & Biomédical engineering, Architecture, urbanisme et aménagement du territoire, Génie industriel et chimique, et Energies renouvelables), d'apporter des réponses aux principaux défis et enjeux auxquels est confronté le continent africain, tels que la sécurité alimentaire, le développement économique, l'industrialisation durable et la politique publique.

Cet établissement, qui adopte un modèle d'enseignement et de recherche entièrement tourné vers l'innovation et l'expérimentation, abrite un ensemble de structures et de dépendances, notamment une École de management industriel, un Centre de recherche, un Centre de congrès, des résidences universitaires, un complexe sportif, le tout conçu selon une architecture moderne conforme aux concepts de durabilité et d'économie d'énergie et proposant toutes les commodités nécessaires aux étudiants.

Il dispose également de sites d'expérimentation, ouverts à la communauté scientifique, et permettant aux étudiants chercheurs des universités partenaires de tester des solutions à l'échelle réelle dans des domaines clés.

Par ailleurs, l'Université Mohammed VI Polytechnique décline son modèle académique au niveau régional en s'implantant dans plusieurs sites pour une dynamisation de l'écosystème de l'innovation. Elle est ainsi présente à Casablanca à travers l'Africa Business School, à El Jadida et Safi, ainsi qu'à Lâayoune, au niveau de la Technopole de Foum El Oued.

La ville de Rabat accueille, quant à elle, la Faculté de Gouvernance, de Sciences Économiques et Sociales, établissement de l'Université dont la vocation est de former des cadres de haut niveau pour le développement et la gestion de politiques publiques.

L'Université Mohammed VI Polytechnique, qui participera à la formation de chercheurs et d'entrepreneurs marocains et étrangers, entend contribuer à l'essor de l'enseignement supérieur et de la recherche appliquée en Afrique, en scellant des partenariats avec le tissu universitaire africain, notamment dans la formation doctorale. L'Université développe des réseaux de collaboration avec plusieurs partenaires académiques et industriels étrangers de premier plan et s'inscrit ainsi dans une dynamique de niveau international.

Ouverte sur le monde, l'Université l'est aussi à travers sa vocation digitale. Elle développe des modes d'éducation innovants via des contenus et des cours en ligne, bâtis autour de technologies numériques de pointe. Ces cours sont ouverts à tous les étudiants, leur permettant ainsi un apprentissage, indépendamment des lieux où ils se trouvent.

Dans le but de renforcer sa vocation internationale, l'Université Mohammed VI Polytechnique fait appel aux services d'éminents professeurs et chercheurs marocains et étrangers. Par la diversité de leurs origines et la complémentarité de leurs compétences, ils seront les initiateurs d'un véritable écosystème de savoir.

Institution citoyenne et responsable, l'Université pratique, pour l'admission de ses étudiants, une politique de bourses basée sur l'excellence académique et l'équité sociale. Cette approche par le mérite, basée sur des préalables d'excellence scolaire en amont, donne à l'étudiant les meilleurs atouts pour mieux s'intégrer dans le modèle de formation. Des bourses sont également octroyées pour des projets de recherche appliquée, à des chercheurs entrepreneurs et aux candidats proposant des projets au service de la communauté.

Proche de son environnement et portée par son engagement social et économique, l'Université Mohammed VI Polytechnique est conçue selon un modèle de développement réaliste, basé sur des mécanismes pertinents, garants de la pérennité et de l'autonomie de l'université. Favorisant l'excellence académique, l'Université génère ses revenus des produits de la recherche, des frais de scolarité et de la valorisation de son patrimoine foncier (land-grant). La valorisation de son patrimoine foncier garantit à l'université sa pérennité à travers des activités génératrices de profit et lui permet d'être sélective dans ses choix d'admission des étudiants et de disposer ainsi de fonds pour octroyer ses propres bourses.

S'inscrivant dans l'esprit « Smart City » de la Ville Verte, le bâtiment d'enseignement de l'Université Mohammed VI Polytechnique s'est vu décerner le label international Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), faisant de lui le premier projet bénéficiant de cette certification au Maroc.

La cérémonie d'inauguration a été marquée par la projection d'un film institutionnel sur l'Université Mohammed VI Polytechnique, avec des témoignages d'étudiants marocains et étrangers, et de ceux des cadres enseignants.