Algérie: La société Iris mise sur l'athlète Taoufik Makhloufi

Le fabricant algérien des produits électroniques, électroménagers, IT & Mobile, IRIS, vient de lier son image de marque à l'athlète algérien Taoufik Makhloufi. Ce partenariat signé, pour une durée de 2 ans, entre les deux parties est donc un choix judicieux quand on sait la popularité et les valeurs incarnées par Taoufik Makhloufi.

« Le choix de la marque sur cet athlète ne s'est pas fait par hasard », a confié M. Djamel Guidoum, Directeur Général Adjoint de IRIS. Selon lui « IRIS veut rester la pionnière de la santé et du bien-être. Nous avons en outre une vision qui consiste à encourager les jeunes talents, surtout ceux qui travaillent et font des efforts sans bénéficier de soutiens importants. L'Algérie, ce n'est pas que du foot. Nous allons nous allier à cet athlète, qui a une image purement algérienne».

Le responsable d'IRIS a encore expliqué que le choix s'est porté sur Toufik Makhloufi pour les valeurs qu'il partage avec la société d'électronique et qui sont: L'algérianité, l'empathie et la proximité avec les algériens. Djamel Guidoum reste convaincu que pour retenir l'attention des consommateurs et conserver leur fidélité, la marque doit être portée par des valeurs. Pour construire son image de marque, l'entreprise utilise un des symboles de notre société : les sportifs et plus généralement les célébrités.

De son côté Taoufik Makhloufi a déclaré avoir beaucoup de choses en commun avec IRIS. L'athlète a indiqué être fier d'être algérien et d'avoir réussi par ses propres moyen à l'image d'IRIS. Le sportif le plus médaillé d'Algérie c'est, également, dit satisfait de cette signature qui lui permettra de faire d'autre bonne chose à l'avenir.

Athlète star des derniers JO de RIO, Taoufik Makhloufi a su s'imposer parmi les grands sportifs au niveau mondial. En effet, ce spécialiste de la course de demi-fond a remporté le titre du 1 500 mètres lors des Jeux olympiques de 2012, à Londres et le titre de vice-champion du 800 et du 1500 mètres lors des Jeux Olympiques de 2016, à Rio de Janeiro. Avec 3 médailles remportées aux Jeux Olympiques (1 en or et 2 en argent) il est devenu l'athlète algérien le plus médaillé de l'histoire du sport national.