Burkina Faso: Procès de militaires de l'ex-RSP - L'audience suspendue pour 72 heures

Le procès de militaires de l'ex-RSP, relatif à l'attaque de la poudrière de Yimdi et de la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA), a été suspendu le jeudi 12 janvier 2017, à Ouagadougou. Une suspension survenue à la suite d'une requête de la défense. L'audience reprend le lundi, 17 janvier 2017.

A la reprise de l'audience inhérente au procès de militaires de l'ex-RSP, accusés pour avoir tenu des rencontres en vue d'attaquer la poudrière de Yimdi et la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA), le jeudi 12 janvier 2017, au tribunal militaire de Ouagadougou, c'est la défense qui a ouvert le bal des interventions. Me Arnaud Ouédraogo et Me Christophe Birba ont, au nom de la défense, exprimé deux requêtes. Ils ont demandé la suspension du procès pour une durée de 72 heures et la comparution des généraux Pingrenoma Zagré et Gilbert Diendiéré et du caporal Claude Ido. Aux dires de Me Birba, la suspension de 72 heures se justifie à cause de la requalification des charges, toute chose qui nécessite un temps de préparation, d'autant plus que les accusés risquent la condamnation à perpétuité. C'est dans le souci d'un «procès équitable», a-t-il argué, que la défense demande la comparution des deux généraux et du caporal Ido. Le commissaire du gouvernement, Alioune Zanré, a pris la parole à la suite des mandataires de la défense. Il a indiqué avoir suivi «avec intérêt» la requête et précisé n'avoir pas d'objection à propos de la suspension.

Toutefois, au lieu de 72 heures de suspension, il a préconisé 48 heures. Quant à la seconde requête, il a expliqué que le caporal Claude Ido est un tiers dans les écoutes et se trouve actuellement au Mali dans le cadre des missions de maintien de la paix de l'ONU. A ce titre, il est, selon lui, considéré comme un diplomate onusien et sa comparution sera difficile. «Pour le faire comparaître, il faut entreprendre une longue procédure qui peut prendre trois semaines voire un mois. Il n'y a pas de problème à ce que les généraux comparaissent», a-t-il souligné. A sa suite, le président du tribunal a suspendu l'audience. Au bout d'une heure de concertations, l'audience a repris. Et le président de dire qu'il accède à la requête de suspension pour 72 heures afin de permettre à la «défense de préparer sa plaidoirie». «L'audience reprendra le lundi 16 janvier 2017 à 8 heures 30», a-t-il déclaré, laconique.

Quant à la comparution des deux généraux, il a opposé une fin de non-recevoir. Interrogé, Me Christophe Birba a déclaré que la défense va se retrouver à la maison de l'Avocat pour des concertations. «Nous sommes déterminés à ce que cette histoire de complot entre Madi et compagnie soit éclaircie. Nous ne savons pas pourquoi les gens ne veulent pas l'aborder. Manifestement, quelque chose ne va pas quelque part et nous allons gratter davantage», a-t-il laissé entendre. Pour lui, il n'y a pas de plaidoirie à préparer tant que le problème de complot n'est pas clarifié.