Afrique du Nord: Production théâtrale - Démarches pour une nouvelle vision de vente dans le monde arabe

Oran — L'Instance arabe du théâtre oeuvre à élaborer une nouvelle vision de vente de la production théâtrale dans le monde arabe, a-t-on appris, jeudi à Oran, de son secrétaire général.

Dans une déclaration à l'APS en marge des travaux du congrès organisé dans le cadre du festival du théâtre arabe d'Oran, le dramaturge Ismail Abdellah a souligné "nous ne savons pas faire la promotion de notre produit théâtral dans le monde arabe car nous ne disposons pas d'une administration pour cela.

A cet effet, nous oeuvrons avec des organisations spécialisées au niveau mondial à former des cadres et à mettre en place les jalons d'une industrie du 4ème art". "La création d'une telle administration doit reposer sur un travail stratégique et réfléchi", a-t-il suggéré.

A propos des textes théâtraux, le Sg de l'Instance arabe du théâtre a indiqué qu'il n'y a pas de crise, soulignant que de nombreux textes sont écrits chaque année dans le monde arabe, nécessitant néanmoins des metteurs en scène pour les exploiter.

L'Instance arabe du théâtre a lancé, depuis sa création, un concours d'écriture du texte théâtral pour adultes et enfants et reçoit 400 à 500 textes par an.

Les textes lauréats sont publiés dans des ouvrages et mis à la disposition des dramaturges arabes, a fait savoir Ismail Abdellah.

Le programme du congrès, qui se poursuit sous le thème "Passage à l'avenir entre leadership et rupture", comporte une série de conférences dont deux en hommage aux chahids du théâtre algérien, Azzeddine Medjoubi et Abdelkader Alloula.